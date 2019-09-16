Самое важное, что предполагается объединять,— это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.

с чего всё началось

Стали известны детали плана по экономической интеграции России и Белоруссии. Он подразумевает создание единых Налогового и Гражданского кодекса, а также ещё ряд шагов. Переговоры, посвящённые этой теме, ведутся не первый месяц.

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