Экономика
Суть событийСтали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Стали известны детали плана по экономической интеграции России и Белоруссии. Он подразумевает создание единых Налогового и Гражданского кодекса, а также ещё ряд шагов. Переговоры, посвящённые этой теме, ведутся не первый месяц.
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с чего всё началось
Самое важное, что предполагается объединять,— это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.Коммерсантъ15 сентября в 17:53
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Программа экономической интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение двух систем
Эхо Москвы15 сентября в 20:03
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Футбол
«Зенит» сыграет с «Лионом» в групповом этапе Лиги чемпионов
Во Франции состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Лионом» и петербургским «Зенитом».
Нева Спорт вчера в 20:00
Происшествия
Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове
Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
ТАСС 05:33
Происшествия
В Тюмени вооруженный мужчина ограбил отделение банка «Открытие»
В Тюмени вооруженный мужчина ограбил отделение банка «Открытие».
РБК 06:49
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
Газета.Ru 07:10
Происшествия
В Москве женщина сбросила с моста двоих детей
Российская газета 03:52
Космос
«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов
Реальное время 15 сентября в 23:45
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Происшествия
Родственники пропавших в Чечне людей подали иск в ЕСПЧ
Родственники восьми человек, исчезнувших в Чечне, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает правозащитный центр «Мемориал».
Коммерсантъ 04:46
Общество
Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и выиграл 286 млн
Известия вчера в 11:50
Политика
Высшая коллегия судей рекомендовала переназначить Лебедева главой ВС
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить главу Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на новый срок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.
РИА Новости 06:15
Экономика
Назван срок реализации новой пенсионной реформы в России
Новая система накопительных пенсий, при которой граждане смогут финансировать пенсию за счет личного дохода, может вступить в силу с 2021 года.
Lenta.ru 07:12
Армия и оружие
Подводный гиперзвук: в США уверены, что «Циркон» превзойдет «Калибр»
Эксперты считают, что "Циркон" станет значительным продвижением вперед по сравнению дозвуковым с "Калибром", так как более высокая скорость полета позволит лучше поражать различные цели и сделает ракету неуязвимой для современных средств ПВО.
Российская газета 02:16
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Происшествия
Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца
Известия вчера в 06:17
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и глава UFC подарили Порье по $100 тысяч
Хабиб Нурмагомедов сдержал своё слово и подарил Дастину Порье $100 тысяч - такую сумму бойцу удалось выручить за проданную футболку американца.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 05:33
Политика
Крымский парламент отказался переименовать полуостров
Инициатива по приданию Крыму второго названия Таврида рассматриваться не будет, заявил кандидат на пост спикера крымского парламента второго созыва Владимир Константинов.
Lenta.ru 04:16
Политика
Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Политика
В Кишиневе задержан глава агентства «Sputnik Молдавия»
В Кишиневе задержан глава информагентства «Sputnik Молдавия» Владимир Новосадюк, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 04:51
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Происшествия
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Наука
В бронзовом веке Англия экспортировала олово на Ближний Восток
Популярная механика 05:36
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Единоборства
Депутат Госдумы предложил признать рэп-баттлы видом спорта
Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов предложил признать официальным видом спорта рэп-баттлы.
Чемпионат 06:41
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается
По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:55
Футбол
Бывший защитник «Зенита» назвал болельщиков команды расистами
Бывший французский защитник петербургского «Зенита» Себастьян Пюигренье, который играл за сине-бело-голубых с 2008 по 2012 год, рассказал о проблеме расизма среди болельщиков команды.
Петербургский дневник 05:17
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru вчера в 14:18