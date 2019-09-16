Экономика

Суть событийСуть событийСтали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии

Стали известны детали плана по экономической интеграции России и Белоруссии. Он подразумевает создание единых Налогового и Гражданского кодекса, а также ещё ряд шагов. Переговоры, посвящённые этой теме, ведутся не первый месяц.
Читать в источнике
Комментировать412
с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Самое важное, что предполагается объединять,— это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.
Коммерсантъ15 сентября в 17:53

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Коммерсантъвчера в 02:32

Объединение России и Белоруссии начнется в декабре

URA.Ruвчера в 07:40

Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ

РИА Новости15 сентября в 23:58

СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

РБК15 сентября в 22:42

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Lenta.ru15 сентября в 19:42

«Лукашенко считает, что Россия скоро развалится»

Московский Комсомолецвчера в 10:59

Программа экономической интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение двух систем

Эхо Москвы15 сентября в 20:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 07:18, Вашингтон
Футбол

«Зенит» сыграет с «Лионом» в групповом этапе Лиги чемпионов

Во Франции состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Лионом» и петербургским «Зенитом».
Нева Спорт вчера в 20:00
Происшествия

Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове

Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
ТАСС 05:33
Происшествия

В Тюмени вооруженный мужчина ограбил отделение банка «Открытие»

В Тюмени вооруженный мужчина ограбил отделение банка «Открытие».
РБК 06:49
Футбол

Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
Газета.Ru 07:10
Происшествия

В Москве женщина сбросила с моста двоих детей

Российская газета 03:52
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Космос

«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов

Реальное время 15 сентября в 23:45
Происшествия

В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Происшествия

Родственники пропавших в Чечне людей подали иск в ЕСПЧ

Родственники восьми человек, исчезнувших в Чечне, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает правозащитный центр «Мемориал».
Коммерсантъ 04:46
Общество

Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и выиграл 286 млн

Известия вчера в 11:50
Политика

Высшая коллегия судей рекомендовала переназначить Лебедева главой ВС

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить главу Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на новый срок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.
РИА Новости 06:15
Экономика

Назван срок реализации новой пенсионной реформы в России

Новая система накопительных пенсий, при которой граждане смогут финансировать пенсию за счет личного дохода, может вступить в силу с 2021 года.
Lenta.ru 07:12
Армия и оружие

Подводный гиперзвук: в США уверены, что «Циркон» превзойдет «Калибр»

Эксперты считают, что "Циркон" станет значительным продвижением вперед по сравнению дозвуковым с "Калибром", так как более высокая скорость полета позволит лучше поражать различные цели и сделает ракету неуязвимой для современных средств ПВО.
Российская газета 02:16
Шоу-бизнес

На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Происшествия

Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца

Известия вчера в 06:17
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и глава UFC подарили Порье по $100 тысяч

Хабиб Нурмагомедов сдержал своё слово и подарил Дастину Порье $100 тысяч - такую сумму бойцу удалось выручить за проданную футболку американца.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 05:33
Политика

Крымский парламент отказался переименовать полуостров

Инициатива по приданию Крыму второго названия Таврида рассматриваться не будет, заявил кандидат на пост спикера крымского парламента второго созыва Владимир Константинов.
Lenta.ru 04:16
Политика

Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Политика

В Кишиневе задержан глава агентства «Sputnik Молдавия»

В Кишиневе задержан глава информагентства «Sputnik Молдавия» Владимир Новосадюк, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 04:51
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Происшествия

При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека

Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Наука

В бронзовом веке Англия экспортировала олово на Ближний Восток

Популярная механика 05:36
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Единоборства

Депутат Госдумы предложил признать рэп-баттлы видом спорта

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов предложил признать официальным видом спорта рэп-баттлы.
Чемпионат 06:41
Гаджеты

Motorola выпустила линейку «умных» телевизоров

Ридус 06:53
Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается

По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:55
Футбол

Бывший защитник «Зенита» назвал болельщиков команды расистами

Бывший французский защитник петербургского «Зенита» Себастьян Пюигренье, который играл за сине-бело-голубых с 2008 по 2012 год, рассказал о проблеме расизма среди болельщиков команды.
Петербургский дневник 05:17
Кино

Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru вчера в 14:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное