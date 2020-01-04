Экономика
РЕН ТВКто станет эпицентром кризиса-2020?
Всемирный банк, проанализировав текущие экономические тенденции в нескольких десятках государств, пришел к выводу, что приближается новый мировой кризис, который не будет похож на все предыдущие и превзойдет их по разрушительным последствиям.
Читать в источнике
Политика
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Общество
Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты
Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter.
Общество
Росстандарт опубликовал список заправок с фальсифицированным топливом
Росстандарт составил список российских автозаправок, которые продают некачественное топливо. В перечне нарушителей оказалось 157 АЗС.
Происшествия
Четырехлетняя девочка разбилась на тюбинге в Приморье
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Политика
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.
Автоспорт
Нейрохирург рассказал об изменениях в состоянии Шумахера
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Политика
Россию обвинили в заинтересованности в устранении Касема Сулеймани
В попытках оправдать США за уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани, журналисты американского издания «CNN» обвинили Россию в заинтересованности в ликвидации командующего силами «Кудс» КСИР.
Общество
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Происшествия
В Польше предотвратили покушение на министра юстиции
Преступник передал 23,5 тысячи евро сообщнику, который должен был устранить министра юстиции и прокурора.
Хоккей
Ковальчук определился с игровым номером в «Монреале»
Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук, подписавший двухстороннее трудовое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс", определился с игровым номером.
Хоккей
Защитник «Трактора» Меньшиков дисквалифицирован на 3 матча КХЛ
Защитник «Трактора» Виталий Меньшиков по мотивам матча с «Торпедо», который закончился уверенной победой челябинцев (6:1), дисквалифицирован на 3 игры.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Кино
Ресторатор Аркадий Новиков рассказал об ожиданиях от «Вторжения»
Ресторатор Аркадий Новиков признался, что удивлен новым фильмом Федора Бондарчука «Вторжение».
Армия и оружие
В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Политика
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
Политика
Германия призвала Иран не мстить за смерть Сулеймани
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен убедить власти Ирана отказаться от планов мести США после ликвидации генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
Культура
Объявлен победитель вокального конкурса «Новая Звезда-2020»
Победителем Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» стала представительница Краснодарского края София Легран.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Армия и оружие
Дозаправку Су-30СМ и Су-24М в воздухе сняли на видео
Летчики морской авиации ЮВО отработали дозаправку в воздухе на самолетах Су-30 СМ и Су-24М. На кадрах виден взлет самолетов и дозаправка.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Армия и оружие
Войска получат улучшенные Ту-95МС с новыми комплексами РЭБ
При модернизации устанавливаются современные авионика, бортовой радиоэлектронный комплекс и другое оборудование, — уточнил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
Армия и оружие
В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
В результате авиаудара по военному училищу в ливийской столице Триполи погибли, по предварительной информации, 23 человека.
Автоспорт
Знаменитый ралли-марафон «Дакар» стартует сегодня в Саудовской Аравии
Политика
В Иран доставили тело генерала Сулеймани
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).