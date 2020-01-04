Экономика

РЕН ТВРЕН ТВКто станет эпицентром кризиса-2020?

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Всемирный банк, проанализировав текущие экономические тенденции в нескольких десятках государств, пришел к выводу, что приближается новый мировой кризис, который не будет похож на все предыдущие и превзойдет их по разрушительным последствиям.
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Политика

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
РИА Новости вчера в 18:02
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
РБК вчера в 21:05
Общество

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Росстандарт опубликовал список заправок с фальсифицированным топливом

Росстандарт составил список российских автозаправок, которые продают некачественное топливо. В перечне нарушителей оказалось 157 АЗС.
Известия 03 января в 06:49
Происшествия

Четырехлетняя девочка разбилась на тюбинге в Приморье

Известия вчера в 23:32
Хоккей

Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Газета.Ru вчера в 15:40
Политика

Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.
РИА Новости вчера в 22:08
Автоспорт

Нейрохирург рассказал об изменениях в состоянии Шумахера

Известия вчера в 21:46
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Политика

Россию обвинили в заинтересованности в устранении Касема Сулеймани

В попытках оправдать США за уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани, журналисты американского издания «CNN» обвинили Россию в заинтересованности в ликвидации командующего силами «Кудс» КСИР.
Avia.pro вчера в 19:28
Общество

Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

РИА Новости вчера в 10:21
Происшествия

У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5

РБК 01:02
Происшествия

В Польше предотвратили покушение на министра юстиции

Преступник передал 23,5 тысячи евро сообщнику, который должен был устранить министра юстиции и прокурора.
Российская газета вчера в 16:07
Хоккей

Ковальчук определился с игровым номером в «Монреале»

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук, подписавший двухстороннее трудовое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс", определился с игровым номером.
Газета.Ru вчера в 11:31
Хоккей

Защитник «Трактора» Меньшиков дисквалифицирован на 3 матча КХЛ

Защитник «Трактора» Виталий Меньшиков по мотивам матча с «Торпедо», который закончился уверенной победой челябинцев (6:1), дисквалифицирован на 3 игры.
Sport24.ru 00:35
Шоу-бизнес

Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне

Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Пятый канал 03 января в 20:52
Кино

Ресторатор Аркадий Новиков рассказал об ожиданиях от «Вторжения»

Ресторатор Аркадий Новиков признался, что удивлен новым фильмом Федора Бондарчука «Вторжение».
Известия 00:00
Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК вчера в 12:29
Политика

Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
RT на русском вчера в 09:51
Политика

Германия призвала Иран не мстить за смерть Сулеймани

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен убедить власти Ирана отказаться от планов мести США после ликвидации генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
Российская газета вчера в 21:33
Культура

Объявлен победитель вокального конкурса «Новая Звезда-2020»

Победителем Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» стала представительница Краснодарского края София Легран.
ТК Звезда вчера в 15:07
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
RT на русском вчера в 10:29
Армия и оружие

Дозаправку Су-30СМ и Су-24М в воздухе сняли на видео

Летчики морской авиации ЮВО отработали дозаправку в воздухе на самолетах Су-30 СМ и Су-24М. На кадрах виден взлет самолетов и дозаправка.
РЕН ТВ вчера в 00:08
Кино

Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Политика Сегодня вчера в 04:26
Армия и оружие

Войска получат улучшенные Ту-95МС с новыми комплексами РЭБ

При модернизации устанавливаются современные авионика, бортовой радиоэлектронный комплекс и другое оборудование, — уточнил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
News.ru 00:23
Происшествия

На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

Российская газета вчера в 13:26
Армия и оружие

В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

В результате авиаудара по военному училищу в ливийской столице Триполи погибли, по предварительной информации, 23 человека.
RT на русском вчера в 19:58
Автоспорт

Знаменитый ралли-марафон «Дакар» стартует сегодня в Саудовской Аравии

Эхо Москвы вчера в 23:00
Политика

В Иран доставили тело генерала Сулеймани

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Известия 00:47
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