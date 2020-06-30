Общество
Газета.RuС 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
С 1 июля граждане России могут получить единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет – сумма составляет 10 тыс. рублей. Родителям не нужно для этого подавать новое заявление – деньги перечислят на основании данных ПФР.
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«Новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда», — говорится в сообщении Минтруда.Телеканал 360°00:05
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