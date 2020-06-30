Выплаты пройдут по той же схеме, что уже была опробована в июне. Напомним, в июне, когда 10 тысяч рублей выплачивали единоразово на детей от 3 до 16 лет, в первый же день месяца деньги перевели 15 миллионам получателей в стране — они подали заявления на выплату до 22 мая.

Кто в Новосибирске получит 10 тысяч на ребенка уже 1 июля

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