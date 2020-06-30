Общество
Московский Комсомолец НовосибирскКто в Новосибирске получит 10 тысяч на ребенка уже 1 июля
Выплаты пройдут по той же схеме, что уже была опробована в июне. Напомним, в июне, когда 10 тысяч рублей выплачивали единоразово на детей от 3 до 16 лет, в первый же день месяца деньги перевели 15 миллионам получателей в стране — они подали заявления на выплату до 22 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Кто в Новосибирске получит 10 тысяч на ребенка уже 1 июля
Московский Комсомолец Новосибирсквчера в 11:08
Минтруд разъяснил, как родителям получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
ПравозащитникИнфовчера в 07:05
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
Авто
Genesis запустил сервис подписки на автомобили в России
Автоновости дня вчера в 11:35
Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
Происшествия
В Новосибирской области от коронавируса скончались ещё три человека
В течение последних 24 часов в больницах Новосибирской области скончалось три пациента: двое мужчин 61 и 71 года, и женщина, которой было 73.
ЧС-ИНФО 02:22
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Финансы
Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.
ПРАЙМ 29 июня в 09:05
Общество
С 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты
С 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны начнут получать деньги с учетом индексации.
ГТРК Липецк вчера в 06:02
Общество
В Татарстане назвали число избирателей, проголосовавших к 1 июля
Большинство избирателей Татарстана приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию РФ до 1 июля, явка до основного дня голосования составила около 70%, сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев в среду.
РИА Новости 01:52
Футбол
Доменико Тедеско: «Если бы Гончаренко был женщиной, я бы подошел»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от ЦСКА (0:2) рассказал об игре хавбека Зелимхана Бакаева и ответил на вопрос, почему не подошел к наставнику армейцев Виктору Гончаренко.
Спорт-Экспресс вчера в 16:00
Баскетбол
Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в команде
Форвард Андрей Воронцевич официально покинул ЦСКА.
Спорт-Экспресс 02:25
Общество
Более 40 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за сутки
За минувшие сутки в Карелии подтвержден 41 новый случай коронавируса.
Карелинформ 01:37
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП
REGNUM вчера в 23:40
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Общество
В Кузбассе за сутки выявили коронавирус у 41 пациента
РИА Новости 01:38
Политика
Huawei и ZTE официально объявлены США угрозой нацбезопасности
Соединенные Штаты официально отнесли китайские компании Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, которые представляют угрозу нацбезопаносности.
Inc-news.ru 01:57
Политика
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru вчера в 18:54
Космос
«Росатом» готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя
Плазменный двигатель — разновидность электрического ракетного двигателя (ЭРД), расходуемое вещество которого получает ускорение в состоянии плазмы (ионизированного газа).
РИА Новости вчера в 22:35
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс 29 июня в 04:13
Общество
В ДФО открылись все участки для голосования по поправкам в Конституцию
"Голосование проходит на 837 участках для голосования: 814 - образованных в общем порядке, 23 - участках для голосования в местах временного пребывания участников, а также вне помещений для голосования", - сообщает пресс-служба регионального правительства.
Российская газета вчера в 20:47
Политика
NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами
NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 20:02
Политика
Китай предложил США «попробовать» ввести санкции против Гонконга
США могут попробовать ввести санкции против Гонконга из-за закона о национальной безопасности, однако в Китае это воспримут как шанс показать свою решимость.
Lenta.ru 01:46
Политика
К Германии перешло председательство в Совете ЕС
Председательство в Совете ЕС с наступлением июля перешло от Хорватии к Германии.
ТАСС вчера в 17:34
Политика
Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции
В день открытия в Твери монумента в память о сотнях тысячах советских солдат, которые мужественно сражались подо Ржевом, глава государства Владимир Путин обратился к соотечественникам с торжественной речью, в которой раскрыл глубинную суть великих событий из военной истории нашей страны.
Live24 вчера в 07:44
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
Космос
Учёные из РФ предложили убирать космический мусор спутником-липучкой
News.ru 28 июня в 12:05
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт вчера в 12:55
Общество
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Футбол
Бетис – Вильярреал: прогноз Анатолия Парамонова на 1 июля 2020 года
1 июля в 23:00 по МСК Бетис принимает Вильярреал на стадионе «Бенито Вильямарин» в рамках 33-го тура Ла Лиги.
BetOn вчера в 11:04
Происшествия
Короткое замыкание могло стать причиной пожара в Гусь-Хрустальном
Короткое замыкание, вызванное нарушением правил производства электротехнических работ, могло стать причиной пожара в здании дома культуры в Гусь-Хрустальном Владимирской области.
Известия 01:40
Игры
В Crash Bandicoot 4: It’s About Time появятся микротранзакции
CyberSport.ru 29 июня в 04:25
Здоровье
Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках
Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета 00:33