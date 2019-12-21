Энергетика
Взгляд.руКто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины
Газпром и «Нафтогаз Украины» сумели-таки договориться о параметрах нового транзитного соглашения вместо прежнего, заключённого ещё Юлией Тимошенко. Европа, опасавшаяся начала очередной «газовой войны», выдохнула с облегчением.
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Политика
В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в использовании лазерного оружия на Донбассе
Украинская сторона обвинила непризнанные республики Донбасса в минометном обстреле своих позиций из орудий 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
Политика
Аналитики оценили риск задержки строительства «Северного потока-2»
Санкции США против компаний — участников строительства газопровода «Северный поток-2» могут привезти к задержкам реализации проекта на несколько месяцев.
Происшествия
В центре Москвы две машины загорелись после ДТП
Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
Экономика
Миронов предложил раздать россиянам 1 трлн рублей
Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил раздать жителям страны около 1 трлн руб. Это те средства, на которые в уходящем году, согласно данным Счетной палаты, ожидается неисполнение расходов бюджета.
Единоборства
Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Энергетика
Миллер рассказал о соглашении с Украиной по транзиту газа
В ходе двусторонних переговоров с Украиной достигнуты итоговые окончательные договоренности по транзиту газа: 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в течении следующих четырех лет.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Наука
В Израиле найдена древнейшая дамба для защиты от подъема уровня моря
В Израиле международная группа учёных обнаружила обломки дамбы, построенной семь тысяч лет назад.
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Политика
Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Футбол
Окслейд-Чемберлен получил травму в матче с «Фламенго»
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен получил повреждение в финальном матче клубного чемпионата мира против «Фламенго».
Шоу-бизнес
Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна
Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Политика
В ОБСЕ призвали Эстонию воздержаться от давления на Sputnik
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам СМИ Арлем Дезир призвал эстонские власти отказаться от «ненужных ограничений», наложенных на новостное агентство «Sputnik Эстония».
Здоровье
Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака
Происшествия
В Екатеринбурге задержали стрелявшего в официанта посетителя бара
В Екатеринбурге правоохранители задержали стрелявшего в официанта посетителя бара "Огонек".
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Происшествия
Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке
Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.
Кино
В Москве состоялась премьера главной комедии Нового года «Холоп»
Политика
Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Политика
Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе
Украинская сторона во время обсуждении вопроса о разведении сил и средств в Донбассе предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в купальнике снялась для журнала в пенном джакузи
На одном из фото Климова запечатлена в джакузи. Актриса облачена в голубой купальник, поверх которого можно заметить пену.
Шоу-бизнес
Дана Борисова сдала анализы на наркотики
Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.