Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руКто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

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Газпром и «Нафтогаз Украины» сумели-таки договориться о параметрах нового транзитного соглашения вместо прежнего, заключённого ещё Юлией Тимошенко. Европа, опасавшаяся начала очередной «газовой войны», выдохнула с облегчением.
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Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

Взгляд.ру13:00

Газовые соглашения Россия-Украина. Предварительный результат компромисса

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