Российская экономика переориентируется на азиатский рынок: уже к осени в стране откроются индийские магазины одежды, станет больше китайских автомобилей, а вместо европейских стройматериалов появятся иранские.
Требование американского президента Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин говорит о том, что он либо заблуждается, либо у него «глубокое непонимание основной динамики рынка», заявил в Twitter миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос.
Востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооружёнными силами Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.