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Кто займет место IKEA, Volkswagen и других западных гигантов

С рынка ушли 58 процентов западных компаний.
РИА Новости
В прошлом году товарооборот между Москвой и Дели стал рекордным — более 12 миллиардов долларов.
РИА Новости
Российская экономика переориентируется на азиатский рынок: уже к осени в стране откроются индийские магазины одежды, станет больше китайских автомобилей, а вместо европейских стройматериалов появятся иранские.
РИА Новости
Например, в Волгограде вместо итальянского Benetton начнет работать индийский дискаунтер Nagesh.
Народные новости

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Эксперты рассказали, кто заменит IKEA, Volkswagen и другие западные компании
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Кто займет место IKEA, Volkswagen и других западных гигантов
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