Экономика
РЕН ТВКто заплатит: Путин предложил повысить НДФЛ для обеспеченных россиян
РИА Поднять ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для некоторых категорий граждан предложил в ходе телеобращения к россиянам во вторник, 23 июня, президент Владимир Путин.
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Это только начало: чего ждать от странного возвращения прогрессивной шкалы НДФЛ
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 12:16, Ашберн
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Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
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В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
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ФК «Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом
ФК «Ростов» получил разрешение от Роспотребнадзора и сыграет с «Арсеналом» основным составом.
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В Кукморе сильный ветер снес крышу детского сада.
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«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении АТОР.
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Исследователи Севфлота нашли артиллерийские батареи времён войны
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Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
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