РИА Поднять ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для некоторых категорий граждан предложил в ходе телеобращения к россиянам во вторник, 23 июня, президент Владимир Путин.

Кто заплатит: Путин предложил повысить НДФЛ для обеспеченных россиян

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