Экономика

РБКРБККто заработал и кто потерял на холодном московском лете

Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
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Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете

Кому холодное лето помешало заработать больше Анализ Nielsen показал, что в июле и августе в денежном выражении спрос на летние товары оказался ниже, чем если бы температура установилась на уровне средних значений за аналогичные периоды прошлых лет.
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