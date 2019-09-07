Кому холодное лето помешало заработать больше Анализ Nielsen показал, что в июле и августе в денежном выражении спрос на летние товары оказался ниже, чем если бы температура установилась на уровне средних значений за аналогичные периоды прошлых лет.

Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете 2019-го

Политика Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.

Авто Мощный Rolls-Royce Cullinan Black Badge появится в России Заявлено, что под капотом внедорожника Cullinan Black Badge разместится 6,75-литровый бензиновый агрегат с турбинами на 600 л.с. Рулевой механизм также существенно модернизировался и получил более детальную настройку.

Музыка Майли Сайрус показала утро после вечеринки В ролике, снятом режиссером Александром Мурсом, действие происходит в доме Майли после бурной вечеринки.

Космос Робот «Федор» вернулся с МКС на Землю Корпорация «Роскосмос» сообщила о возвращении на Землю российского робота «Федора», который побывал на Международной космической станции (МКС).

Происшествия Немецкая подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря Со дна Балтийского моря в закрытой зоне бесследно исчезла германская подводная лаборатория Boknis Eck.

Армия и оружие Российские наемники приготовились к решающей битве в Сирии Отмечается, что в случае успеха операции, которая рассчитана на несколько месяцев, президент Сирии Башар Асад значительно укрепит свои позиции и сможет прекратить разговоры о своей отставке.

Политика Кого обменяют Россия и Украина: Полный список В распоряжении "Комсомольской правды" появился полный список тех, кого планировалось обменять между Россией и Украиной.

Армия и оружие Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков» МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.

Общество Количество жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 43 человек Количество погибших от разрушительных действий урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до 43 человек, сообщает 7 сентября телеканал NBC News.

Политика Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.

Политика Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.

Политика Амурчанка попросила у Путина льготные кредиты для переселенцев Новоиспеченная жительница Амурской области Агриппина Ануфриев-Егорофф попросила Владимира Путина рассмотреть возможность льготного кредитования для переселенцев из Южной Америки.

Теннис В финале US Open встретятся Медведев и Надаль Финалистами Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде стали россиянин Даниил Медведев и представитель Испании Рафаэль Надаль.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Футбол В ФИФА оценили суперспасение Чернова в матче с «Локомотивом» Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.

Футбол Платини пообещал вернуться к футбольной деятельности Бывший президент УЕФА и легендарный французский футболист Мишель Платини пообещал, что вернется к футбольной деятельности по окончании срока своего отсранения, истекающего 7 октября текущего года.

Политика В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20% "У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars.