Экономика
РБККто заработал и кто потерял на холодном московском лете 2019-го
Кому холодное лето помешало заработать больше Анализ Nielsen показал, что в июле и августе в денежном выражении спрос на летние товары оказался ниже, чем если бы температура установилась на уровне средних значений за аналогичные периоды прошлых лет.
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Эксперты узнали, кто заработал и кто потерял на холодном московском лете 2019-го
Моя Москва.онлайн03:59
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Автоспорт
Квят представил шлем для Гран-при Италии
Sports.ru вчера в 14:01
Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Авто
Мощный Rolls-Royce Cullinan Black Badge появится в России
Заявлено, что под капотом внедорожника Cullinan Black Badge разместится 6,75-литровый бензиновый агрегат с турбинами на 600 л.с. Рулевой механизм также существенно модернизировался и получил более детальную настройку.
Rusargument 01:05
Авто
Китайские грузовики представили на Comtrans-2019
Грузовики из Китая выставлены на Comtrans-2019.
Car.ru 03:46
Музыка
Майли Сайрус показала утро после вечеринки
В ролике, снятом режиссером Александром Мурсом, действие происходит в доме Майли после бурной вечеринки.
ИА InterMedia 00:09
Космос
Робот «Федор» вернулся с МКС на Землю
Корпорация «Роскосмос» сообщила о возвращении на Землю российского робота «Федора», который побывал на Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 18:09
Происшествия
Немецкая подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря в закрытой зоне бесследно исчезла германская подводная лаборатория Boknis Eck.
REGNUM 03:30
Армия и оружие
Российские наемники приготовились к решающей битве в Сирии
Отмечается, что в случае успеха операции, которая рассчитана на несколько месяцев, президент Сирии Башар Асад значительно укрепит свои позиции и сможет прекратить разговоры о своей отставке.
Lenta.ru вчера в 10:25
Политика
Кого обменяют Россия и Украина: Полный список
В распоряжении "Комсомольской правды" появился полный список тех, кого планировалось обменять между Россией и Украиной.
Царьград 03:58
Происшествия
При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России
Известия вчера в 17:25
Армия и оружие
Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»
МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.
Известия вчера в 18:46
Общество
Количество жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 43 человек
Количество погибших от разрушительных действий урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до 43 человек, сообщает 7 сентября телеканал NBC News.
REGNUM 00:57
Политика
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.
RT на русском 02:41
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Газета.Ru вчера в 01:17
Политика
Амурчанка попросила у Путина льготные кредиты для переселенцев
Новоиспеченная жительница Амурской области Агриппина Ануфриев-Егорофф попросила Владимира Путина рассмотреть возможность льготного кредитования для переселенцев из Южной Америки.
ИА Порт Амур вчера в 06:39
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Космос
Open Lunar собирается построить на Луне независимую коммуну
Хайтек+ вчера в 10:08
Теннис
В финале US Open встретятся Медведев и Надаль
Финалистами Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде стали россиянин Даниил Медведев и представитель Испании Рафаэль Надаль.
Российская газета 00:22
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
REGNUM вчера в 03:17
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
США отказались приобретать у России гиперзвуковые ракеты
РИА Новости вчера в 19:50
Футбол
В ФИФА оценили суперспасение Чернова в матче с «Локомотивом»
Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.
Спорт-Экспресс вчера в 21:18
Футбол
Платини пообещал вернуться к футбольной деятельности
Бывший президент УЕФА и легендарный французский футболист Мишель Платини пообещал, что вернется к футбольной деятельности по окончании срока своего отсранения, истекающего 7 октября текущего года.
ProstoProSport вчера в 23:55
Политика
В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20%
"У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars.
РИА Новости 02:54
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна
REGNUM 05 сентября в 03:46
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 01:59
Кино
Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии
Kinonews.ru вчера в 13:50