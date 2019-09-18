Лига чемпионов
Евро-футбол.руКуадрадо: «Ювентусу» очень не повезло в матче с «Атлетико»
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
|15′
Блез Матюиди
|48′
Хуан Гильермо Куадрадо
Тома Лемар
Анхель Корреа
|60′
|65′
Блез Матюиди
|69′
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
Стефан Савич
|70′
|71′
Хуан Гильермо Куадрадо
Томас Парти
Эктор Эррера
|76′
Ренан Лоди
Витоло
|76′
|80′
Гонсало Игуаин
Пауло Дибала
Диего Коста
|83′
|87′
Миралем Пьянич
Аарон Рэмзи
Эктор Эррера
|90′
|46%
|Владение мячом
|54%
|85%
|Процент точных передач
|89%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|6
|–
|Офсайды
|–
|11
|Угловые
|5
|7
|Отборы
|10
|11
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
23
Триппьер
15
Савич
2
Хименес
20
Витоло
6
Коке
16
Эррера
8
Сауль
10
Корреа
7
Феликс
19
Коста
1
Шченсны
13
Данило
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
16
Куадрадо
30
Бентанкур
8
Рэмзи
14
Матюиди
10
Дибала
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑4‑2
Напоминаем, что в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» на выезде вёл у мадридского «Атлетико» с преимуществом в два мяча, но в итоге упустил победу.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 07:43, Вашингтон
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