Лига чемпионов

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руКуадрадо: «Ювентусу» очень не повезло в матче с «Атлетико»

Атлетико — Ювентус
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
15′
Блез Матюиди
48′
Хуан Гильермо Куадрадо
Тома Лемар
Анхель Корреа
60′
65′
Блез Матюиди
69′
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
Стефан Савич
70′
71′
Хуан Гильермо Куадрадо
Томас Парти
Эктор Эррера
76′
Ренан Лоди
Витоло
76′
80′
Гонсало Игуаин
Пауло Дибала
Диего Коста
83′
87′
Миралем Пьянич
Аарон Рэмзи
Эктор Эррера
90′
Напоминаем, что в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» на выезде вёл у мадридского «Атлетико» с преимуществом в два мяча, но в итоге упустил победу.
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