На Кубе подтвердились 52 факта заражения коронавирусом среди туристов из РФ
В общей сложности 52 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 среди прибывших на Кубу российских туристов подтвердили кубинские медики, 5 июля заявила журналистам генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.В источнике
С чего всё началось
На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России
Массовые случаи изоляции российских туристов произошли на Кубе в начале июля, сейчас в своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 человек, которым по прилете диагностировали COVID-19, сообщила РИА Новости генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.
РИА Новостивчера в 21:01