Общество
Московский Комсомолец КраснодарКубань переходит ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу
На прошедшем в понедельник, 18 мая, заседании оперативного штаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе сложились все условия для перехода ко второму этапу снятия ограничений.
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Кубань переходит ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу
Московский Комсомолец Краснодар18 мая в 08:59
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