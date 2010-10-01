Общество
Россия.КубаньКубань переходит на второй этап снятия ограничений
Второй этап снятия ограничений начинается на Кубани. Об этом сообщил Вениамин Кондратьев.
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Второй этап снятия ограничений в Кировской области не начнется минимум до конца мая
Эхо Москвы в Кирове19 мая в 05:07
Роспотребнадзор не разрешил переход на второй этап снятия ограничений в Кировской области
В городе Кирове19 мая в 03:46
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Общество
Давид Якобашвили вернулся в Россию
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК.
Коммерсантъ 04:06
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
Экономика
Сбербанк за месяц выдал льготных ипотечных кредитов на 10 млрд рублей
По данным Дом.РФ, всего в России выдано льготных кредитов на сумму более чем 26,5 млрд руб.
Ведомости вчера в 11:54
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
Общество
На Кубани с 23 мая снимают режим карантина внутри муниципалитетов
ТАСС/ Власти на Кубани с 23 мая снимают внутри муниципальных образований действующий из-за пандемии коронавируса режим карантина, ограничения сохраняются для лиц пожилого возраста и имеющих хронические заболевания.
ТАСС 05:50
Игры
Авторы Planet Zoo назвали общий тираж игры за полгода
Frontier Developments объявила, что общий тираж Planet Zoo превысил миллион копий.
CyberSport.ru 05:41
Армия и оружие
Россия предложила на экспорт радар для гиперзвуковых целей
Российская газета 04:29
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели милицию в боевую готовность
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции ДНР приведены в боевую готовность.
Коммерсантъ вчера в 12:32
Общество
Глава района Адыгеи ушел в отставку
Альберт Османов, глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, досрочно сложил полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.
РИА Новости 01:29
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 20 мая
К 20 мая число заболевших в Тульской области увеличилось до 2 735 человек, а регион опустился до 10 места среди самых зараженных в стране.
Тульская пресса вчера в 04:43
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны.
ТАСС 06:00
Общество
СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19
Московский власти собираются потребовать соблюдения двухнедельной самоизоляции людей, у которых выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Общество
Губернатор Сахалина подал в суд заявление об отстранении мэра Охи
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий мэра Сергея Гусева в связи с утратой доверия.
Ведомости вчера в 23:07
Авто
«АвтоВАЗ» представит 17 новых моделей к 2026 году
Как отметил Алексей Лихачёв, с 2020 по 2022 год «АвтоВАЗ» намерен выпустить 5 новых моделей, а также провести несколько фейслифтов существующих автомобилей.
Тарантас Ньюс 19 мая в 09:12
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Экономика
Правительство уточнило нормы о расторжении аренды
В принятой в первом чтении редакции у арендаторов, чьи доходы снизились более чем на 50%, появляется право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева высказалась о пиаре на разводе с мужем
Некоторые поклонники решили, что Нелли и Кириллу просто удалось сохранить очень теплые отношения, а другие заподозрили их в пиаре на этом разводе.
Bimru.ru 03:41
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone
Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах.
Газета.Ru 05:58
Общество
Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России
Около 7 миллионов человек в России могли переболеть коронавирусом, такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции, рассказал главный врач Городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
РИА Новости 05:34
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса скончались 16 человек
В Саратовской области по состоянию на 21 мая от коронавируса скончались 16 человек.
Регион 64 05:56
Общество
Вспышка заражения в Китае отправила на карантин 108 миллионов человек
По данным Bloomberg, под ограничения попали порядка 108 млн человек. Службы здравоохранения пока не выяснили причину новой вспышки.
Русская Планета 18 мая в 12:41
Шоу-бизнес
Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции
Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
RuNews24.ru вчера в 23:53
Общество
У пяти депутатов Госдумы нашли антитела к коронавирусу
Тесты выявили антитела к коронавирусу у пятерых депутатов Госдумы, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:25
Общество
Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
RT на русском 05:30
Общество
Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из телешоу на канале «Россия 1», развеял миф о ношении медицинских масок.
Lenta.ru вчера в 21:34
Футбол
Брюс о новых владельцах «Ньюкасла»: «Хочу быть частью этого. Клуб сможет бороться с «Ливерпулем» и «Сити»
Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс поделился мнением о возможной смене владельцев клуба.
Sports.ru 04:53
Авто
Финансист рассказал, как изменятся цены на автомобили в России
Аналитики рассказали, чего ждать от цен на автомобили российского рынка в ближайшем будущем.
Car.ru вчера в 13:28