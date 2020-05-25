Вице-губернатор Кубани Игорь Галась отметил, что до введения ограничительных мер по итогам первого квартала 2020 года в краевую казну поступил 61,9 млрд рублей. Это на 1,8 млрд рублей выше аналогичного периода 2019 года.

с чего всё началось

Кубань получит 6,8 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов Краснодарский край получит 6,8 млрд руб. федеральных дотаций для компенсации снижения доходов бюджета.

Политика Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции. 1,4K

Общество Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. 3,3K

Происшествия В Волгограде задержали зампрокурора Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 139

Киберспорт В Dota 2 вышел Battle Pass 2020 Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.

Футбол Знаменитости поздравили футбольный клуб «Зенит» с 95-летием Петербургский футбольный клуб «Зенит» отмечает свой юбилей — 95 лет. Сине-бело-голубые собрали пожелания от звезд спорта со всего мира.

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 836

Общество Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла «Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.

Общество Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое» В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга поступил иск от Роспотребнадзора с требованием привлечь к ответственности соучредителя сети магазинов «Красное и белое». 90

Политика Нетаньяху: аннексия Западного берега Иордана состоится в июле Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распространение суверенитета Израиля на территории Западного берега реки Иордан начнется в июле, переносить эту дату власти не намерены, сообщает РИА "Новости". 4

Экономика Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. 548

Армия и оружие В России начались испытания новой версии гаубицы «Коалиция-СВ» "ЦНИИ Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" Ростеха) проводит испытания первой малой серии перспективной самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" на колесной базе, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.

Общество Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова. 524

Происшествия В Самарской области загорелись 11 жилых домов "На месте вызова происходит горение 11 частных домов, площадь пожара составляет 900 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Финансы Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро. 87

Политика Украина захотела «выбить» Россию из космических программ США Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег". 530

Общество В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. 963

Здоровье В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом «За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлены в Барнауле и ещё по одному — в Новоалтайске и в Первомайском районе. 53

Экономика Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года.

Общество Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса. 2,7K