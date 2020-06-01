Общество
Кубань 24Кубань вошла в топ-10 регионов по социально-экономическому положению
Кубань опередили Московская область, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Свердловская область. При этом Краснодарский край по итогам 2019 года поднялся в рейтинге — в 2018 году край находился на девятом месте с 64,066 баллами, пишет РИА «Новости».
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Социально-экономическое положение 69 из 85 российских регионов в прошлом году улучшилось по сравнению с 2018 годом.РИА Новостивчера в 17:00
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Названы регионы — лидеры России по социально-экономическому развитию в 2019 году
Life.ruвчера в 22:39
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Музыка
Клип Little Big признали самым трэшовым на фестивале в Берлине
Клип Go Bananas группы Little Big одержал победу в категории Most Trashy («Самый трэшовый») на премии Berlin Music Video Awards 2020.
78.ru вчера в 09:07
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма
Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за прекращения подачи пресной воды на полуостров со стороны Украины, передает «РИА Новости».
РБК 02:00
Общество
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет, — глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
РИА Новости 03:30
Гаджеты
Беспроводной принтер Xiaomi Mi Inkjet стоит $70
Китайская компания Xiaomi анонсировала принтер Mi Inkjet All-in-One, который уже доступен для предварительного заказа по ориентировочной цене 70 долларов США.
3DNews 03:43
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних
В Санкт-Петербурге прошло задержание подозреваемых в совершении действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 16:13
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Происшествия
В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов
Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы №2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
Общество
Детские сады планируют открывать в Волгограде
Сегодня, 1 июня, на оперативном штабе губернатор Андрей Бочаров заявил о подготовке к поэтапному снятию карантина с дошкольных учреждений.
Блокнот Волгоград 04:40
Общество
В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
Среди пациентов, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, четверо детей до 14 лет и двое подростков, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 30 мая в 04:36
Экономика
ЦБ перенес продажу «Азиатско-Тихоокеанского банка»
Банк России принял решение перенести продажу санированного «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АТБ) на 2021-2022 годы, говорится в сообщении регулятора.
РБК 04:47
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Общество
Татарстанцы начали получать «путинские» пособия на детей
Жители Татарстана начали получать пособия на детей, которые в мае анонсировал президент РФ Владимир Путин.
Про Город Казань 02:12
Футбол
Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом»
Чемпион России "Зенит" продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
Вести.Ru 03:08
Общество
Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
"В рекомендациях, подготовленных Росавиацией, нет требований по заполнению салонов самолетов на 50%", - сказали в Роспотребнадзоре.
Интерфакс 04:31
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина требует от отца 15 миллионов рублей
Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
RuNews24.ru 00:00
Общество
Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
Политика
Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики
О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК 04:39
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Здоровье
283 новых случая коронавируса выявили в Свердловской области
На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки.
Kursk.com 03:45
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
Саратовцев отправили в обсерватор в Ростове после прилета из Нью-Йорка
Регион 64 04:26
Происшествия
На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер
Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 04:48
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Газета.Ru 03:50
Здоровье
Онколог назвал признаки рака кожи на ранней стадии
При первых признаках рака кожи Каприн рекомендовал сразу же обращаться к врачу.
Клопс 30 мая в 11:47
Здоровье
В Пензенской области коронавирус выявлен у 85 человек
Накануне стало известно, что еще 28 жителей Пензенской области вылечились от коронавируса.
Пенза-взгляд 02:46
Политика
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко Участники акций собирали подписи за выдвижение на пост президента других кандидатов.
Экспресс газета вчера в 17:33