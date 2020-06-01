Социально-экономическое положение 69 из 85 российских регионов в прошлом году улучшилось по сравнению с 2018 годом.

с чего всё началось

Кубань опередили Московская область, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Свердловская область. При этом Краснодарский край по итогам 2019 года поднялся в рейтинге — в 2018 году край находился на девятом месте с 64,066 баллами, пишет РИА «Новости».

Кубань вошла в топ-10 регионов по социально-экономическому положению

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