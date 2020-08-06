Экономика

Бизнес-газетаБизнес-газетаКубань выиграла от продовольственного эмбарго больше других регионов

7 фото
Напомним, что в 2014 году Россия ввела продуктовое эмбарго в отношении Евросоюза, США, а также ряда других стран, которые поддержали санкции против РФ.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Кондратьев: Кубань выиграла от продовольственного эмбарго больше, чем другие регионы

КП - Кубань07:24

Продовольственное эмбарго позволило Кубани реализовать инвестпроекты на 114 млрд рублей

ТАСС07:04

Кондратьев: Кубань выиграла от продэмбарго больше, чем другие регионы

РИА Новости05:31

Кондратьев рассказал, как продовольственное эмбарго помогло развитию АПК

Деловая газета. Юг06:28

Кондратьев: Кубань выиграла от продэмбарго больше, чем другие регионы

Кубань 2406:14

Вениамин Кондратьев: «Кубань выиграла от продовольственного эмбарго больше, чем другие регионы»

Администрация Краснодарского края06:09

Кондратьев рассказал, почему Кубань выиграла от эмбарго больше всех в РФ

РБК Краснодар07:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Общество

В пяти регионах России задержаны 25 подпольных оружейников

В начале августа служба задержала более 40 подпольных оружейников в 12 регионах.
Коммерсантъ 07:47
1
Шоу-бизнес

"Что с лицом?": Любовь Успенская испугала поклонников внешним видом

РИА Новости 05:00
16
Происшествия

Свидетель дал показания против Ефремова в суде

Свидетель обвинения Владислав Женжебир заявил в суде, что лично видел, как актера Михаила Ефремова выводили с водительского места его автомобиля после ДТП на Садовом кольце в Москве.
Газета.Ru 05:23
273
Экономика

В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е.
Piter.tv вчера в 04:33
866
Происшествия

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
434
Здоровье

Учебный год в амурских школах планируют начать очно

Телепорт 02:29
Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости 07:40
767
Шоу-бизнес

Разведенный Прилучный до сих пор признается в любви Муцениеце

Экс-супруга актера Павла Прилучного Агата Муцениеце заявила в одном из выпусков собственного шоу "Честный развод" на YouTube, что бывший муж до сих пор признается ей в любви.
iReactor вчера в 12:10
18
Экономика

В РФ ряд пенсионеров до 14 августа получит на карту новую выплату

Российские пенсионеры, достигшие возраста 65+ и успевшие до 30 апреля текущего года оформить больничнысй, получат в августе дополнительные выплаты на пенсионные карты.
Discover24 02:28
11
Шоу-бизнес

Попавшая в список Forbes Полина Гагарина оказалась должницей

Певица Полина Гагарина, которая попала в список Forbes самых богатых звезд российского шоу-бизнеса, оказалась должницей.
Газета.Ru 03:50
8
Фигурное катание

Плющенко пообещал «всегда топить за Путина»

Плющенко заявил, что Путин должен оставаться у власти как можно дольше, и пообещал «всегда топить за него».
Lenta.ru 04:29
7
Политика

Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»

Врио губернатора Михаил Дегтярев заявил, что хабаровчане обращаются к нему с просьбой прекратить митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
РИА Новости 07:18
26
Происшествия

Роскосмос показал спутниковые снимки последствий взрыва в Бейруте

Госкорпорация «Роскосмос» в своем Тwitter-аккаунте показала снимки со спутников, на которых запечатлен порт Бейрута до момента взрыва и после.
Live24 03:25
208
Наука

Новую Гвинею признали островом с самой разнообразной флорой в мире

Российская газета 05:03
Политика

Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации

В задачи комиссии войдет проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, пояснил премьер.
РБК 06:56
138
Шоу-бизнес

Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова стала участницей нового проекта СТС под названием «Сториз».
Live24 02:18
19
Здоровье

Сегодня омский Минздрав создал Совет главврачей учреждений

Предполагается, что на совете будут решаться насущные вопросы омского здравоохранения коллегиально.
БК55 06:44
4
Происшествия

В Красноярске произошла массовая драка со стрельбой

Красноярск, 6 августа 2020, 07:40 — REGNUM Около торговой базы на улице Караульной в Красноярске произошла массовая драка со стрельбой.
REGNUM 00:40
17
Кино

Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября

Evo-rus.com вчера в 12:07
25
Автоспорт

Команда «Формулы-1» Mercedes продлила контракт с Боттасом

Пресс-служба команды "Формулы-1" Mercedes объявила о продлении контракта с гонщиком Валттери Боттасом.
Вести.Ru 07:40
Происшествия

Против главы отделения ПФР по Сахалину возбудили новое дело

Арестованный по делу о взятке глава отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области подозревается также в злоупотреблении полномочиями, в результате которых ПФР причинен ущерб в 29 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
РИА Новости 03:08
3
Футбол

Семь игроков «Зенита» сдали сомнительные тесты на коронавирус

«В «Зените» семь сомнительных тестов на коронавирус», — сообщает источник.
Metaratings 07:40
Политика

Финляндия снова ограничит туристические поездки

Правительство Финляндии возвращает ограничения на передвижение между страной и Нидерландами, Бельгией и Андоррой с 10 августа ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу, говорится в сообщении кабмина.
РИА Новости 07:37
Политика

Лукашенко призвал не пугать Минск последствиями задержания россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 6 августа, попросил не пугать власти страны последствиями дела о задержанных гражданах России и не политизировать его.
Известия 05:55
22
Спорт

В РУСАДА рекомендовали уволить Гануса с поста главы организации

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал уволить Юрия Гануса с поста генерального директора организации.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Экономика

Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Средняя ставка по ипотеке в России может опуститься к концу года до 7,5%, сообщил в четверг генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Интерфакс 07:02
11
Политика

Лукашенко – украинцам: Я бы воевал за Крым

Украинский журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон, известный своим разговором с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию СБУ, записал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Взгляд.ру 06:38
1
Космос

Китай в 2021 году планирует запустить два спутника

Китай намерен в 2021 году осуществить запуск двух метеорологических спутников Fengyun-3E (FY-3E) и Fengyun-4B (FY-4B), сообщает Xinhua.
Московский Комсомолец вчера в 08:34
1
Шоу-бизнес

Бывшая жена Аршавина высказалась за секс на первом свидании

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина, ведущая телепрограмм Юлия Барановская, высказалась, что не против того, чтобы вступить в близкие отношения как можно раньше.
Территория новостей 01:54
7
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, кому и с чем не следует есть дыню

Как сообщают в Роспотребнадзоре, воздержаться от поедания дыни следует людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, беременным женщинам и кормящим матерям.
МордовМедиа 05:55
29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное