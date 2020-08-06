Экономика
Бизнес-газетаКубань выиграла от продовольственного эмбарго больше других регионов
Напомним, что в 2014 году Россия ввела продуктовое эмбарго в отношении Евросоюза, США, а также ряда других стран, которые поддержали санкции против РФ.
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Вениамин Кондратьев: «Кубань выиграла от продовольственного эмбарго больше, чем другие регионы»
Администрация Краснодарского края06:09
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Общество
В пяти регионах России задержаны 25 подпольных оружейников
В начале августа служба задержала более 40 подпольных оружейников в 12 регионах.
Коммерсантъ 07:47
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Свидетель обвинения Владислав Женжебир заявил в суде, что лично видел, как актера Михаила Ефремова выводили с водительского места его автомобиля после ДТП на Садовом кольце в Москве.
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В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е.
Piter.tv вчера в 04:33
Происшествия
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
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Экс-супруга актера Павла Прилучного Агата Муцениеце заявила в одном из выпусков собственного шоу "Честный развод" на YouTube, что бывший муж до сих пор признается ей в любви.
iReactor вчера в 12:10
Экономика
В РФ ряд пенсионеров до 14 августа получит на карту новую выплату
Российские пенсионеры, достигшие возраста 65+ и успевшие до 30 апреля текущего года оформить больничнысй, получат в августе дополнительные выплаты на пенсионные карты.
Discover24 02:28
Шоу-бизнес
Попавшая в список Forbes Полина Гагарина оказалась должницей
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Газета.Ru 03:50
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Плющенко заявил, что Путин должен оставаться у власти как можно дольше, и пообещал «всегда топить за него».
Lenta.ru 04:29
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Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»
Врио губернатора Михаил Дегтярев заявил, что хабаровчане обращаются к нему с просьбой прекратить митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
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Происшествия
Роскосмос показал спутниковые снимки последствий взрыва в Бейруте
Госкорпорация «Роскосмос» в своем Тwitter-аккаунте показала снимки со спутников, на которых запечатлен порт Бейрута до момента взрыва и после.
Live24 03:25
Наука
Новую Гвинею признали островом с самой разнообразной флорой в мире
Российская газета 05:03
Политика
Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации
В задачи комиссии войдет проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, пояснил премьер.
РБК 06:56
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект
Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова стала участницей нового проекта СТС под названием «Сториз».
Live24 02:18
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Сегодня омский Минздрав создал Совет главврачей учреждений
Предполагается, что на совете будут решаться насущные вопросы омского здравоохранения коллегиально.
БК55 06:44
Происшествия
В Красноярске произошла массовая драка со стрельбой
Красноярск, 6 августа 2020, 07:40 — REGNUM Около торговой базы на улице Караульной в Красноярске произошла массовая драка со стрельбой.
REGNUM 00:40
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Evo-rus.com вчера в 12:07
Автоспорт
Команда «Формулы-1» Mercedes продлила контракт с Боттасом
Пресс-служба команды "Формулы-1" Mercedes объявила о продлении контракта с гонщиком Валттери Боттасом.
Вести.Ru 07:40
Происшествия
Против главы отделения ПФР по Сахалину возбудили новое дело
Арестованный по делу о взятке глава отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области подозревается также в злоупотреблении полномочиями, в результате которых ПФР причинен ущерб в 29 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
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Семь игроков «Зенита» сдали сомнительные тесты на коронавирус
«В «Зените» семь сомнительных тестов на коронавирус», — сообщает источник.
Metaratings 07:40
Политика
Финляндия снова ограничит туристические поездки
Правительство Финляндии возвращает ограничения на передвижение между страной и Нидерландами, Бельгией и Андоррой с 10 августа ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу, говорится в сообщении кабмина.
РИА Новости 07:37
Политика
Лукашенко призвал не пугать Минск последствиями задержания россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 6 августа, попросил не пугать власти страны последствиями дела о задержанных гражданах России и не политизировать его.
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Спорт
В РУСАДА рекомендовали уволить Гануса с поста главы организации
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал уволить Юрия Гануса с поста генерального директора организации.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Экономика
Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
Средняя ставка по ипотеке в России может опуститься к концу года до 7,5%, сообщил в четверг генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Интерфакс 07:02
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Лукашенко – украинцам: Я бы воевал за Крым
Украинский журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон, известный своим разговором с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию СБУ, записал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Взгляд.ру 06:38
Космос
Китай в 2021 году планирует запустить два спутника
Китай намерен в 2021 году осуществить запуск двух метеорологических спутников Fengyun-3E (FY-3E) и Fengyun-4B (FY-4B), сообщает Xinhua.
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Шоу-бизнес
Бывшая жена Аршавина высказалась за секс на первом свидании
Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина, ведущая телепрограмм Юлия Барановская, высказалась, что не против того, чтобы вступить в близкие отношения как можно раньше.
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В Роспотребнадзоре рассказали, кому и с чем не следует есть дыню
Как сообщают в Роспотребнадзоре, воздержаться от поедания дыни следует людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, беременным женщинам и кормящим матерям.
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