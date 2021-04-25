Лидеры по объему вкладов Для оценки ситуации с накоплением депозитов населением в российских регионах РИА Новости составило третий ежегодный рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения.

С чего всё началось Названы регионы-лидеры по размеру банковских вкладов населения Второе место в рейтинге почти с двукратным отставанием занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 488 тысяч рублей вкладов в банках. РИА Новости 18:13