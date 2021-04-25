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Названы регионы-лидеры по размеру банковских вкладов населения

Лидеры по объему вкладов Для оценки ситуации с накоплением депозитов населением в российских регионах РИА Новости составило третий ежегодный рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения.В источнике
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С чего всё началось

Названы регионы-лидеры по размеру банковских вкладов населения

Второе место в рейтинге почти с двукратным отставанием занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 488 тысяч рублей вкладов в банках.
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Москва и Петербург остались лидерами по размеру банковских вкладов населения

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