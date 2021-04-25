Названы регионы-лидеры по размеру банковских вкладов населения
Лидеры по объему вкладов Для оценки ситуации с накоплением депозитов населением в российских регионах РИА Новости составило третий ежегодный рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы-лидеры по размеру банковских вкладов населения
Второе место в рейтинге почти с двукратным отставанием занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 488 тысяч рублей вкладов в банках.
РИА Новости18:13
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Петербург попал в число регионов-лидеров по размеру банковских вкладов населения
Петербургский дневник18:29