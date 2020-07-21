Общество
Деловая газета. ЮгКубань заняла 6 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
Краснодарский край занял шестое место в России по качеству жизни населения по итогам 2019 года. Соответствующий рейтинг по заказу РБК подготовило рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Данный рейтинг был составлен изданием впервые.
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Первое место с большим отрывом заняла Москва, принявшая в прошлом году 1,6 млн трудовых мигрантов. Худшие регионы для жизни Аутсайдерами рейтинга НКР по итогам 2019 года оказались республики Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская АО, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия.РБК02:00
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Политика
Washington Post: Трамп отстает по популярности от Байдена на 15%
Бывший вице-президент Соединенных Штатов и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на осенних выборах главы Белого дома Джо Байден опережает по популярности текущего американского лидера Дональда Трампа на 15%, сообщает Washington Post.
ПолитРоссия 19 июля в 12:35
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Происшествия
Полиция Чикаго сообщила о многочисленных пострадавших при стрельбе
Полиция Чикаго сообщила о многочисленных пострадавших при стрельбе в городе в среду, детали уточняются.
РИА Новости 20:52
Спорт
NS: «Будем бороться за топ „Лабиринта Аганима“»
Ярослав «NS» Кузнецов анонсировал стрим с прохождением «Лабиринта Аганима» на время.
Cyber.sports.ru вчера в 14:56
Общество
В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru 10:57
Общество
Полиция освободила заложников из автобуса в Луцке
Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Луцке. Захваченные пассажиры автобуса освобождены, сообщает УНИАН.
РБК 15:41
Культура
Спектакли фестиваля «Золотая маска» начнут показывать в конце июля
Стало известно, что первые показы спектаклей участников фестиваля «Золотая маска» пройдут в конце июля и в августе.
Globalcity.info вчера в 07:18
Политика
Дегтярев прокомментировал свое назначение врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его назначение — это результат того, что Москва услышала мнение избирателей.
РИА Новости 03:55
Происшествия
Пожарные локализовали пожар на складе в подмосковном Видном
Пожарные локализовали пожар на складе в подмосковном городе Видное на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
RT на русском 19:58
Политика
Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
Обвинения в коррупции в адрес главы Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено со стороны США не имеют под собой оснований, заявил сам Морено.
РИА Новости 19:23
Технологии
Астрофизики создали самую большую трехмерную карту Вселенной
Астрофизики из тридцати институтов по всему миру создали самую большую трехмерную карту Вселенной и закрыли пробелы в истории мира длиной в 11 миллиардов световых лет.
ТК Звезда 16:35
Происшествия
Луцкий террорист больше минуты ждал задержания возле автобуса
На кадрах видно, как "луцкий террорист" ходит возле автобуса и ждет сотрудников правоохранительных органов, они подошли к нему через 1 минуту 15 секунд.
Московский Комсомолец 18:01
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news вчера в 14:07
Армия и оружие
Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной (Главред)
На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил провести внезапную проверку войск Южного военного округа, после чего позднее военная активность России была замечена и в Керченском проливе на границе с Украиной.
ИноСМИ 02:24
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
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Шоу-бизнес
Модель популярного бренда поделилась домашней фотографией топлес
Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенным домашним снимком и восхитила подписчиков.
Lenta.ru вчера в 21:00
Политика
Трамп не подпишет оборонный бюджет США в текущем виде
Ожидается, что проект оборонного бюджета США на $741 млрд будет принят палатой представителей конгресса во вторник, 21 июля.
Газета.Ru 16:27
Технологии
На Венере обнаружены 37 активных вулканов
Evo-rus.com 04:56
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Компания AMD официально представила свои новые мощные процессоры Ryzen 4000, предназначенные для установки на персональные компьютеры.
Goroday.ru 17:37
Гаджеты
Xiaomi обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12 в августе
Компания Xiaomi рассказала, какие модели смартфонов получат в августе текущего года международную стабильную версию MIUI 12.
ToDay News Ufa 09:10
Экономика
В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников
Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих.
REGNUM 03:26
Экономика
Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»
Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».
REGNUM 10:30
Игры
«Игра показывает нашу философию»: CDPR не стала вносить изменения в Cyberpunk 2077 под влиянием Black Lives Matter
3DNews вчера в 07:18
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Lenta.ru 06:51
Футбол
«Спартак» обратился в РФС с жалобой на судейство в матчах
Московский «Спартак» направил открытое письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой к главе департамента судейства Виктору Кашшаи прокомментировать спорные моменты судейства.
МИР 24 16:01
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26