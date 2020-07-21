Первое место с большим отрывом заняла Москва, принявшая в прошлом году 1,6 млн трудовых мигрантов. Худшие регионы для жизни Аутсайдерами рейтинга НКР по итогам 2019 года оказались республики Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская АО, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия.

с чего всё началось

Краснодарский край занял шестое место в России по качеству жизни населения по итогам 2019 года. Соответствующий рейтинг по заказу РБК подготовило рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Данный рейтинг был составлен изданием впервые.

Кубань заняла 6 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

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