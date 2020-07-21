Общество
Деловая газета. ЮгКубань заняла 6 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
Краснодарский край занял шестое место в России по качеству жизни населения по итогам 2019 года. Соответствующий рейтинг по заказу РБК подготовило рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Данный рейтинг был составлен изданием впервые.
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Первое место с большим отрывом заняла Москва, принявшая в прошлом году 1,6 млн трудовых мигрантов. Худшие регионы для жизни Аутсайдерами рейтинга НКР по итогам 2019 года оказались республики Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская АО, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия.РБК02:00
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Политика
Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
Обвинения в коррупции в адрес главы Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено со стороны США не имеют под собой оснований, заявил сам Морено.
РИА Новости 19:23
Политика
Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах.
РИА Новости 08:45
Происшествия
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Газета.Ru 10:51
Армия и оружие
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
РИА Новости 16:19
Путешествия
Источники усомнились в возобновлении чартеров в Турцию
Этим летом россияне вряд ли смогут отправиться на курорты Турции прямыми чартерными рейсами.
BFM.ru 09:43
Происшествия
Захватившего заложников в Луцке направят на психиатрическую экспертизу
Киев, 21 июля 2020, 22:41 — REGNUM Удерживавший заложников в городе Луцке будет направлен на психиатрическую экспертизу.
REGNUM 15:41
Политика
Кремль объяснил отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ от цели вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.
Ведомости 08:01
Экономика
Лукашенко ожидает рост экономики Белоруссии на уровне среднемирового
Ранее министр экономики республики Александр Червяков заявил, что ожидает восстановления экономического роста в стране во втором полугодии и выхода на нулевой рост ВВП по итогам 2020 года.
Евразия Daily вчера в 05:19
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова увезла 9-месячного сына Тимати за границу
24-летняя супруга Тимати, фотомодель Анастасия Решетова улетела за границу. Сколько она там пробудет, не знает даже сама молодая мама.
Блокнот.ру 10:47
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Здоровье
28 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
С начала эпидемии новой коронавирусной инфекцией заболели 2451 амурчанин. 21 июля в Амурской области подтверждено 28 новых случаев COVID-19.
Телепорт 04:03
Общество
«Турецкий поток» закроют с 27 июля по 10 августа из-за техработ
Национальная служба новостей 17:56
Футбол
«Астон Вилла» победила «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу
"Астон Вилла" на своем поле обыграла "Арсенал" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС Спорт 17:12
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ
Как выяснилось, Дмитрий Шепелев будет вести новое семейное шоу под названием "Ты как я" на ТНТ.
Ruposters.ru 11:00
Здоровье
Онколог Смирнова рекомендовала пить воду для здоровья кишечника
ToDay News Ufa 05:11
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Происшествия
В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета 04:09
Футбол
Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:52
Общество
ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей
Выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагаются людям старше 80 лет.
Народные новости 18:22
Общество
Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики
Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
Вести.Ru 00:30
Футбол
«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
Коммерсантъ 14:09
Гаджеты
Недорогой смартфон OnePlus Nord представлен официально
Новая модель смартфона OnePlus Nord по сути стала удешевленным вариантом флагманской модели OnePlus 8. Так, у аппарата имеется корпус с использованием металла и стекла, а еще у нем есть фирменный рычаг для беззвучного режима.
Astera 13:14
Футбол
«Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманова поборется за Лигу чемпионов в последнем туре РПЛ
После поражения «Краснодара» от «Динамо» в 29 туре российской премьер-лиги (0:2) прямую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов обеспечил себе «Локомотив».
Mirmol.ru 05:12
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости 19:05
Футбол
«Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС
Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства.
Вести.Ru 15:20
Общество
Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов
Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
Взгляд.ру 12:29
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия 18:14