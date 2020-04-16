Коронавирус
Кубань 24Кубанские медики попросили Кондратьева продлить карантин
"Ужасной экспоненты, резкого скачка заболевания не наблюдаем", — рассказал Зотов. Однако пик заболеваемости на Кубани еще не пройден. Медики попросили губернатора продлить карантин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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Можем констатировать, что у нас идет рост, но он протекает медленно. Ужасной экспоненты, резкого скачка заболевания не наблюдаем.
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