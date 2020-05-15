с чего всё началось

Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом. Оставить мировую судью без мантии постановила Квалификационная коллегия судей края.

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 27

Общество Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение. 11

Политика Путин отчитал чиновников за «поминутные» выплаты медикам Президент России Владимир Путин на совещании по открытию медцентров минобороны 15 мая 2020 года выразил недовольство исполнением его поручений, касающихся выплат медработникам, которые работают с коронавирусными больными. 16

Происшествия Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства. 238

Происшествия СКР занялся хулиганом, ударившим контролера в метро «за маску» Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:23 — REGNUM Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу планируют переквалифицировать действия мужчины, который ударил в лицо контролёра в метро в ответ на требование надеть защитную маску при входе в вестибюль. 661

Транспорт Власти Москвы назвали условия для возобновления работы каршеринга Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти совместно с Роспотребнадзором обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней. 19

Общество Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе. 834

Шоу-бизнес Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына с 7-летием Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына с 7-летием Кроме того, Павел и Ляйсан пожелали своему ребенку то, что ему как раз необходимо в возрасте семи лет. 1

Политика Путин сообщил об открытии еще восьми медцентров Министерства обороны Президент России Владимир Путин сообщил об открытии еще восьми новых многофункциональных центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает Life.ru. 8

Игры Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS Мобильная игра Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS.

Происшествия На Ямале восьмилетний ребенок умер, отравившись водкой Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как восьмилетний мальчик умер от отравления алкоголем, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в пятницу.

Экономика АБР: глобальный ущерб от коронавируса может достичь $8,8 триллиона Потери мировой экономики, вызванные пандемией COVID-19, в этом году могут составить от $5,8 триллиона до $8,8 триллиона, заявил Азиатский банк развития (АБР).

Общество В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные. 20

Общество «Яндекс» завысил реальное число зараженных коронавирусом Пользователи поисковой системы «Яндекс» утром 15 мая обратили внимание на рекордное число выявленных зараженных коронавирусом за сутки. 1

Происшествия В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин. 3

Общество Путину рассказали о лечении Заворотнюк от рака Путину рассказали о лечении Заворотнюк от рака Диагноз звезды сериала "Моя прекрасная няня" подтвердили во время совещания с президентом. 1,4K

Происшествия На Украине жертве конфликта с радикалом объявили о подозрении Киев, 15 мая 2020, 13:33 — REGNUM Двум участникам конфликта с бывшим главой одесской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергеем Стерненко объявили о подозрении.

Шоу-бизнес Эшли Бенсон променяла Кару Делевинь на G-Eazy Делевинь и Бенсон начали встречаться в 2018 году, подтвердили свой роман в 2019-м, а об их расставании стало известно в апреле этого года.