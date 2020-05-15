с чего всё началось

Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом. Оставить мировую судью без мантии постановила Квалификационная коллегия судей края.

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Театры Александринский театр покажет онлайн-представление по сюжету Акунина Александринский театр в Санкт-Петербурге занимается подготовкой перформанса по детективному сюжету российского писателя Бориса Акунина.

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Религия В Черногории освободят сербского епископа и священников В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).

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Технологии Инженер дал рекомендации по выбору бюджетного смартфона На рынке мобильных устройств появилось много смартфонов неизвестных брендов по привлекательным в условиях кризиса ценам, но при их покупке нужно обратить внимание на характеристики аппарата, рассказал научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Красиков.

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