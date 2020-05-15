Общество
Вести.RuКубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом. Оставить мировую судью без мантии постановила Квалификационная коллегия судей края.
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с чего всё началось
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая снялась в видеоролике скандального содержания, сообщила пресс-служба краевого суда.Коммерсантъ09:20
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«За сексуальную кошечку»: в Краснодарском крае уволили судью из-за скандального видео
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