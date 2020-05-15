с чего всё началось

Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом. Оставить мировую судью без мантии постановила Квалификационная коллегия судей края.

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Общество Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края. 88

Общество Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус «Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова. 97

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 86

Энергетика Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании. 62

Технологии Facebook приобрел сервис анимированных изображений Giphy Компания Facebook купила сервис анимированных изображений Giphy. Об этом сообщается в заявлении, размещенном в пятницу на сайте Facebook.

Происшествия Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть. 95

Общество Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей». 731

Происшествия Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело. 320

Общество Работники скорой в Кузбассе пожаловались президенту на условия труда Работники скорой в Кузбассе пожаловались президенту на условия труда Работники скорой помощи в Кузбассе обратились к главе региона Сергею Цивилеву и президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на условия труда и отсутствие доплат за работу с зараженными COVID-19. 37

Общество Появилась новая схема мошенничества на Avito и «Юле» Злоумышленники размещают объявления о продаже товаров на площадках "Юла" и Avito по заниженной цене и предлагают оформить доставку. 93

Происшествия Врач заразилась коронавирусом в Таганроге Напомним, ранее коронавирус был подтверждён у двух медиков, работавших в одной из поликлиник Таганрога. 3

Политика Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом. 4

Футбол Левандовски назвал топ-5 лучших нападающих в мировом футболе Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мировом футболе.