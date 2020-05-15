с чего всё началось

Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом. Оставить мировую судью без мантии постановила Квалификационная коллегия судей края.

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 331

Энергетика Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза. 342

Политика Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты» Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США. 61

Общество Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом. 164

Общество Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 600

Общество Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки. 17

Футбол «Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов» «Спартак» воспользовался опцией выкупа нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который проводил вторую часть сезона в московском клубе на правах аренды.

Политика Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров. 30

Политика Россия и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков, сообщает пресс-служба российского Минтранса по итогам разговора министров транспорта двух стран Евгения Дитриха и Адиля Караисмаилоглу.

Политика Страны ЕС и Япония решили выступить за расследование действий ВОЗ Японский премьер-министр Синдзо Абэ сообщил, что страна намеревается совместно с Евросоюзом независимое расследование действий Всемирной организации здравоохранения в условиях пандемии коронавируса COVID-19. 1

Общество Лукашенко вновь возмутила цена российского газа для Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Сергеем Румасом обратил внимание на цену поставляемого в страну российского природного газа. 2,7K

Авто О новинках для России рассказала компания «Hyundai» Покупателям в России станут доступны седан G80 и внедорожник GV80. Автомобили должны появиться на рынке в следующем году. 7

Общество Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение. 1

Спорт WADA увеличило до 61 число допинговых дел российских спортсменов В конце прошлого года российских спортсменов отстранили от участия в крупных международных соревнованиях.

Общество В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, внесён в Государственную думу, следует из базы данных палаты парламента. 75

Наука У берегов Аляски может возникнуть гигантское цунами На самой Аляске медленно сползавший в течение десятилетий склон во фьорде Таан внезапно рухнул в воду в октябре 2015 года, подняв волну высотой почти в 200 метров.

Происшествия Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета. 313

Культура «Футуристический» храм Богоносца в Москве могут начать строить осенью Строительство храма Игнатия Богоносца, который уже назвали "футуристическим", на Верейской улице Москвы начнется, предположительно, этой осенью, идея получила одобрение всех заинтересованных сторон, сообщил в пятницу РИА Новости один из авторов проекта Валерий Лизунов. 13