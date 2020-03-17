Матч четвертьфинала Кубка России по футболу между «Уралом» и «Шинником» перенесён из-за запрета на проведение мероприятий в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилла Мельникова.

Матч Кубка России между «Уралом» и «Шинником» перенесен

Общество Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114 В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, сообщила на совещании президента Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова.

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

Общество Кабмин пересмотрит порядок оформления больничных из-за карантина Правительство РФ примет решение о пересмотре порядка оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине россиянам.

Политика Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.

Политика Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.

Общество Путин поручил наладить интернет-доступ к социально значимым ресурсам Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и телекоммуникационные компании наладить бесплатный интернет-доступ к социально значимым ресурсам, в том числе для закупки лекарств в условиях распространения коронавируса.

Общество Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.

Здоровье Уровень заболеваемости ОРВИ в Севастополе остаётся стабильным "В Севастополе респираторными инфекциями заболели 2 138 человек, показатель на 10 тысяч населения 48,2. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 13,7%", - указано в сообщении ведомства.

Политика Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом под контролем.

Здоровье В Якутии отменены занятия в школах и ссузах с 18 марта Как заявил глава Якутии Айсен Николаев во время брифинга по итогам совещания по действию властей по недопущению распространения коронавируса со среды, 18 марта, во всех общеобразовательных учебных заведениях Якутии вводится карантин.

Политика Турция приостановила авиасообщение еще с шестью странами Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в понедельник о решении властей республики приостановить авиасообщение с еще шестью государствами из-за распространения коронавируса нового типа.