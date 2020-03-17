Коронавирус

МК-СпортМК-СпортМатч Кубка России между «Уралом» и «Шинником» перенесен

Матч четвертьфинала Кубка России по футболу между «Уралом» и «Шинником» перенесён из-за запрета на проведение мероприятий в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилла Мельникова.
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«Когда-нибудь сыграем в четвертьфинале Кубка России, но это не точно». «Урал» отреагировал на повторную отмену матча с «Шинником»

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Матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за коронавируса

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Матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесен из-за коронавируса

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Матч Олимп — Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесен из-за коронавируса

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«Когда-нибудь сыграем в Кубке России, но это не точно». «Урал» отреагировал на очередной перенос матча

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Четвертьфинал Кубка России между «Шинником» и «Уралом» снова перенесен

Советский спорт03:48

Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесли

РБК04:56
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Общество

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114

В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, сообщила на совещании президента Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова.
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Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
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Эксперты протестировали коронавирус на уязвимость по отношению к теплу

Согласно исследованиям, вирус может ослабнуть ближе к лету. Эксперты протестировали коронавирус на уязвимость по отношению к теплу.
Деловое.ТВ 09:45
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Футбол

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
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Путин удивился росту цен на бензин

Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
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Меган Маркл и принц Гарри признались в страхе за совместное будущее

Супруги признались, что их омрачает туманное будущее семьи.
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Общество

Кабмин пересмотрит порядок оформления больничных из-за карантина

Правительство РФ примет решение о пересмотре порядка оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине россиянам.
Российская газета 09:58
Политика

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
RT на русском вчера в 07:00
Политика

Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта

Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.
Известия вчера в 22:03
Общество

В Екатеринбурге подтвердили первый случай коронавируса

Профиль 09:04
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Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
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Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок

Ведомости 08:35
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Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 08:59
Общество

Путин поручил наладить интернет-доступ к социально значимым ресурсам

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и телекоммуникационные компании наладить бесплатный интернет-доступ к социально значимым ресурсам, в том числе для закупки лекарств в условиях распространения коронавируса.
РИА Новости 10:18
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

Президент России Владимир Путин присвоил бизнесмену Аркадию Ротенбергу звание Героя труда за строительство Крымского моста.
Компания вчера в 11:56
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
РИА Новости 04:20
Шоу-бизнес

Певица Нюша продемонстрировала результат бьюти-преображения

RuNews24.ru 07:37
Здоровье

Уровень заболеваемости ОРВИ в Севастополе остаётся стабильным

"В Севастополе респираторными инфекциями заболели 2 138 человек, показатель на 10 тысяч населения 48,2. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 13,7%", - указано в сообщении ведомства.
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РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
ТАСС 03:34
Политика

Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом под контролем.
РИА Новости 10:06
Здоровье

В Якутии отменены занятия в школах и ссузах с 18 марта

Как заявил глава Якутии Айсен Николаев во время брифинга по итогам совещания по действию властей по недопущению распространения коронавируса со среды, 18 марта, во всех общеобразовательных учебных заведениях Якутии вводится карантин.
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Общество

Sony официально объявила дату презентации PlayStation 5

Российская газета 08:42
Футбол

Колосков: перенос ЧЕ-2020 по футболу — идеальная ситуация для России

Напомним, 17 марта УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу с лета 2020 года на лето 2021 года.
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Омбудсмен побеседует с блогером Диденко, имитировавшей суицид с детьми

РИА Новости 04:58
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Турция приостановила авиасообщение еще с шестью странами

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в понедельник о решении властей республики приостановить авиасообщение с еще шестью государствами из-за распространения коронавируса нового типа.
ТАСС вчера в 15:52
Общество

Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.
РИА Новости 08:40
Общество

Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок

Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
НовостиВолгограда.ру вчера в 05:08
Здоровье

ВОЗ не советует принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен и содержащие его лекарства для лечения коронавируса.
Газета.Ru 07:49
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Российский профессиональный футбольный клуб из Ярославля. Основан 15 января 1957 года. В 1957-1960 годах носил название «Химик». Домашние матчи проводит на стадионе «Шинник». В настоящее время выступает в Первенстве Футбольной национальной лиги.
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