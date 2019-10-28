Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникКубковый матч «Зенита» с «Томью» рассудит Игорь Панин

Зенит — Томь
30 октября
в 13:00
Кубок России, 1/8 Финала
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
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В Российском футбольном союзе рассказали о назначениях арбитров на предстоящие матчи 1/8 финала Кубка России.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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