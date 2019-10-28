Футбол
Петербургский дневникКубковый матч «Зенита» с «Томью» рассудит Игорь Панин
В Российском футбольном союзе рассказали о назначениях арбитров на предстоящие матчи 1/8 финала Кубка России.
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Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Экономика
Выручка «Ленты» в III квартале снизилась на 0,4%
По итогам 9 месяцев 2019 года выручка ритейлера выросла на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 299,5 млрд рублей.
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
Общество
Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России
В Кремле ознакомились с данными СМИ о том, что в России за год закрылись почти 700 тыс. юридических лиц, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
Экономика
Отели Турции обложат «налогом на проживание»
Поправки в закон разработал минфин страны. Налог будут платить отели, мотели, апартаменты, кемпинги и гостевые дома.
Политика
Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с националистами.
Армия и оружие
В Эстонии заявили о нарушении воздушной границы российским самолетом
Пресс-служба Сил обороны Эстонии в понедельник, 28 октября, сообщила о пересечении границы воздушного пространства республики самолетом Ту-154 из Российской Федерации.
Политика
Лавров оценил планы США выйти из Договора по открытому небу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил планы США выйти из Договора по открытому небу. По его словам, "это будет печально".
Общество
В Москву идет резкое похолодание
Во вторник днем пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, температура днем в Москве максимум около + 5 градусов, ночью вновь столбики термометров опустятся до нуля и местами перейдут нулевую отметку.
Происшествия
Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы за растрату
"Назначить в отношении Гамидова наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в отношении Юсуфова - 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Кино
Высоцкая и Кончаловский выпили по «чашечке золота» в центре Рима
Высоцкая и Кончаловский выпили по "чашечке золота" в центре Рима Режиссер прилетел в Вечный город на премьеру своего фильма "Грех" о Микеланджело Буонаротти.
Гаджеты
Топ за свои деньги. Xiaomi готовит дешевый смартфон с крутой камерой
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Происшествия
Рязанский священник отстранен от службы после избиения жены
Клирик Казанского женского монастыря иерей Владимир Покровский отстранен от службы на год за систематическое нарушение церковной дисциплины, сообщила пресс-служба Рязанской епархии.
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус
Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Технологии
В сети появились изображения Diablo 4 и Overwatch 2
Шоу-бизнес
Кристина Асмус прокляла Ксению Собчак в ответ на ее обвинения
Разозлившись, Ксения Собчак публично прокляла грудь Кристины Асмус.
Космос
Селфи-спутник от Samsung потерпел крушение
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Здоровье
Ученые узнали, когда лучше принимать лекарства от давления
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из Испании экспериментально определили время суток, когда таблетки от повышенного кровяного давления оказывают самый лучший эффект для организма человека.
Общество
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского
Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Происшествия
В Сети появились кадры с места падения самолета в Пермском крае
В интернете появились фотографии с места крушения частного легкомоторного самолета Сеssпа 172 в Пермском крае.
Общество
Кремль высказался об идее референдума о разрешении эвтаназии
Кремль не имеет сформулированной позиции по вопросу о возможности проведения референдума, касающегося легализации эвтаназии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.