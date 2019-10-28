Футбол
Петербургский дневникКубковый матч «Зенита» с «Томью» рассудит Игорь Панин
В Российском футбольном союзе рассказали о назначениях арбитров на предстоящие матчи 1/8 финала Кубка России.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:38, Вашингтон
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском 09:18
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
РИА Новости 11:33
Гаджеты
Долгожданные Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, наконец, появятся в странах Европы с Android 10 на борту
Компания Huawei вскоре устроит полноценный европейский релиз долгожданных смартфонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro.
iXBT.com 08:00
Происшествия
В Крыму предъявили обвинения подозреваемому в подготовке теракта
Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму Олегу Приходько предъявили обвинения.
ТАСС 11:28
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Известия 25 октября в 20:09
Политика
Болгария высылает российского дипломата за шпионаж
Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
BFM.ru 11:14
Футбол
Сочинский арбитр Кукуян рассудит «Спартак» и «Ростов» в Кубке России
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России.
Матч ТВ 06:20
Общество
Умер известный диссидент Владимир Буковский
Rusvesna.su вчера в 19:20
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
РИА Новости 10:29
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru вчера в 09:42
Политика
Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с Россией
Украина согласилась выполнить решение Всемирной торговой организации в рамках спора с Россией о пошлинах на нитрат аммония.
Российская газета 10:05
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM 09:03
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Гаджеты
Intel представила процессор Core i9
Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
The GEEK 11:23
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки
При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.
Российская газета 10:53
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Общество
В Польше объявили о задержании российского шпиона
Варшава объявила о задержании подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу Российской Федерации.
Национальная служба новостей 06:14
Общество
В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
RT на русском 09:49
Фигурное катание
Трусова выложила уникальное видео четверного прыжка с Ханю
Российская фигуристка Александра Трусова на разминке прыгнула параллельный четверной тулуп вместе с олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю.
Газета.Ru 00:25
Кино
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
РИА Новости 00:47
Киберспорт
Death Stranding выйдет на PC в 2020 году
News.ru 08:16
Кино
Хоакину Фениксу исполняется 45 лет
В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
Российская газета 08:31