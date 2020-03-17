Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатКубок Америки—2020 перенесён на 2021 год

Причиной переноса турнира является пандемия коронавируса. Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии.
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Кубок Америки по футболу перенесен на 2021 год

РИА Новости09:06

Кубок Америки перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Спорт-Экспресс10:08

Кубок Америки-2020 перенесен на 2021 год из-за коронавируса

Sports.ru09:44

Кубок Америки—2020 перенесён на 2021 год

Чемпионат09:14

Официально: Кубок Америки-2020 перенесен на 2021 год из-за коронавируса

Sport24.ru10:18

СМИ: Кубок Америки по футболу перенесён на 2021 год

RT на русском09:46

Кубок Америки перенесен на 2021 год из-за коронавируса

Газета.Ru09:13
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
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Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114

В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, сообщила на совещании президента Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова.
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В Красноярском крае задержали банду инспекторов-взяточников

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Московский Комсомолец 03:56
Политика

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Необходимо наращивать количество средств индивидуальной защиты в связи с распространением коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.
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Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм

В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
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Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок

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Общество

Срок досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

Срок досрочной сдачи Единого государственного экзамена в России перенесут из-за коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 09:38
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Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Российская газета 07:59
Здоровье

Уровень заболеваемости ОРВИ в Севастополе остаётся стабильным

"В Севастополе респираторными инфекциями заболели 2 138 человек, показатель на 10 тысяч населения 48,2. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 13,7%", - указано в сообщении ведомства.
Новый Севастополь 08:00
Футбол

РФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля

Матчи российской премьер-лиги приостановлены до 10 апреля. Об этом заявили несколько руководителей клубов РПЛ.
Российская газета 07:51
Происшествия

В Киеве у предпринимателя отобрали 100 тысяч медицинских масок

Правоохранители задержали в Киеве пять человек, которых подозревают в разбойном нападении на предпринимателя и краже 100 тысяч медицинских масок, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 07:57
Футбол

УЕФА потребовал завершить все европейские чемпионаты до конца июня

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к национальным лигам с требованием завершить первенства до 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Футбольного союза Сербии.
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
РИА Новости 04:20
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В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:36
Армия и оружие

Пентагон признал дрон MQ-9 Reaper бесполезным в войне с Россией

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Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам

«КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля. На месяц стал бесплатным онлайн-сервис more.tv.
BFM.ru 07:20
Общество

Путин поручил наладить интернет-доступ к социально значимым ресурсам

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и телекоммуникационные компании наладить бесплатный интернет-доступ к социально значимым ресурсам, в том числе для закупки лекарств в условиях распространения коронавируса.
РИА Новости 10:18
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Институт Роберта Коха предрек два года пандемии коронавируса

Пандемия вируса SARS-CoV-2 может продлиться два года, инфекция будет распространяться волнами.
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В Калуге зарегистрирован первый заболевший коронавирусом

В Калуге выявлен первый случай заболевания коронавирусом.
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Аркадий Ротенберг стал единственным разбогатевшим на обвале рынков российским бизнесменом

Аркадий Ротенберг стал единственным российским бизнесменом, состояние которого показало значительный прирост на фоне обвала акций 16 марта.
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Происшествия

Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции

Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
Собеседник 06:32
Финансы

Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках

Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.
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Губернаторов обязали проверить всех вернувшихся из Европы

Роспотребнадзор обязал губернаторов обеспечить обследование на коронавирус всем гражданам, вернувшимся в течение двух недель из Европы или прибывшим из стран ЕС транзитом.
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Сбербанк выплатит дивиденды в размере ₽18,7 на акцию

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере ₽18,7 на одну обыкновенную и привилегированную акции, передает ТАСС.
РБК 08:31
Общество

В России начали испытывать вакцину от коронавируса

В России начали испытывать вакцину от коронавируса. Опыты проводят Ученые ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор".
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Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой

Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
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Меган Маркл и принц Гарри признались в страхе за совместное будущее

Супруги признались, что их омрачает туманное будущее семьи.
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Экс-советник ООН заявил, что коронавирус был создан в США в 2015 году

Как отметил в беседе с корреспондентом «ПолитРоссии» бывший член Комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, на эта коронавирусная инфекция действительно была выведена в США, причем произошло это пять ле назад в уже упомянутом Форте Детрик.
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Американская актриса русского происхождения Ольга Куриленко заявила, что стала жертвой эпидемии COVID-19, более известного как коронавирус.
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Microsoft запустила ресурс с информацией по пандемии коронавируса

Компания Microsoft запустила — на домене поисковика Bing — собственный ресурс с информацией по пандемии коронавируса COVID-19.
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название. Кубок Америки проводится раз в несколько лет. Между Кубками 2015 и 2016 г.г. прошёл лишь год, поскольку организаторы хотели отметить в 2016 году столетие турнира...
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