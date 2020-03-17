Коронавирус
ЧемпионатКубок Америки—2020 перенесён на 2021 год
Причиной переноса турнира является пандемия коронавируса. Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии.
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Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114
В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, сообщила на совещании президента Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
В Красноярском крае задержали банду инспекторов-взяточников
В Красноярском крае задержали несколько инспекторов, которые получали крупные взятки.
Политика
Путин призвал наращивать количество средств индивидуальной защиты
Необходимо наращивать количество средств индивидуальной защиты в связи с распространением коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Общество
Срок досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Срок досрочной сдачи Единого государственного экзамена в России перенесут из-за коронавируса.
Экономика
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Здоровье
Уровень заболеваемости ОРВИ в Севастополе остаётся стабильным
"В Севастополе респираторными инфекциями заболели 2 138 человек, показатель на 10 тысяч населения 48,2. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 13,7%", - указано в сообщении ведомства.
Футбол
РФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля
Матчи российской премьер-лиги приостановлены до 10 апреля. Об этом заявили несколько руководителей клубов РПЛ.
Происшествия
В Киеве у предпринимателя отобрали 100 тысяч медицинских масок
Правоохранители задержали в Киеве пять человек, которых подозревают в разбойном нападении на предпринимателя и краже 100 тысяч медицинских масок, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Футбол
УЕФА потребовал завершить все европейские чемпионаты до конца июня
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к национальным лигам с требованием завершить первенства до 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Футбольного союза Сербии.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
Политика
В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Пентагон признал дрон MQ-9 Reaper бесполезным в войне с Россией
Общество
Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам
«КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля. На месяц стал бесплатным онлайн-сервис more.tv.
Общество
Путин поручил наладить интернет-доступ к социально значимым ресурсам
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и телекоммуникационные компании наладить бесплатный интернет-доступ к социально значимым ресурсам, в том числе для закупки лекарств в условиях распространения коронавируса.
Общество
Институт Роберта Коха предрек два года пандемии коронавируса
Пандемия вируса SARS-CoV-2 может продлиться два года, инфекция будет распространяться волнами.
Здоровье
В Калуге зарегистрирован первый заболевший коронавирусом
В Калуге выявлен первый случай заболевания коронавирусом.
Экономика
Аркадий Ротенберг стал единственным разбогатевшим на обвале рынков российским бизнесменом
Аркадий Ротенберг стал единственным российским бизнесменом, состояние которого показало значительный прирост на фоне обвала акций 16 марта.
Происшествия
Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции
Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
Финансы
Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках
Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.
Общество
Губернаторов обязали проверить всех вернувшихся из Европы
Роспотребнадзор обязал губернаторов обеспечить обследование на коронавирус всем гражданам, вернувшимся в течение двух недель из Европы или прибывшим из стран ЕС транзитом.
Экономика
Сбербанк выплатит дивиденды в размере ₽18,7 на акцию
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере ₽18,7 на одну обыкновенную и привилегированную акции, передает ТАСС.
Общество
В России начали испытывать вакцину от коронавируса
В России начали испытывать вакцину от коронавируса. Опыты проводят Ученые ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри признались в страхе за совместное будущее
Супруги признались, что их омрачает туманное будущее семьи.
Политика
Экс-советник ООН заявил, что коронавирус был создан в США в 2015 году
Как отметил в беседе с корреспондентом «ПолитРоссии» бывший член Комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, на эта коронавирусная инфекция действительно была выведена в США, причем произошло это пять ле назад в уже упомянутом Форте Детрик.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Американская актриса русского происхождения Ольга Куриленко заявила, что стала жертвой эпидемии COVID-19, более известного как коронавирус.
Технологии
Microsoft запустила ресурс с информацией по пандемии коронавируса
Компания Microsoft запустила — на домене поисковика Bing — собственный ресурс с информацией по пандемии коронавируса COVID-19.