Причиной переноса турнира является пандемия коронавируса. Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии.

Кубок Америки—2020 перенесён на 2021 год

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