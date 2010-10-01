Футбол
Бомбардир.руКубок России. ЦСКА сыграет с «Уфой», «Зенит» – с «Томью»
Сегодня пройдут матчи 1/8 финала Кубка России. ЦСКА в Москве примет «Уфу», «Зенит» дома сыграет против «Томи». «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
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Общество
Кузнецова прокомментировала идею об отмене домашних заданий в школе
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что задача школьного образования — не позволять детям лениться, но не перегибать палку с их нагрузкой.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская борется с проблемой вокруг суррогатного материнства
В рамках премьеры главная героиня реалити-шоу Яна Рудковская сделала ряд заявлений, по поводу тем, которые поднимаются в этом шоу.
Футбол
ЦСКА — Уфа 1:0
Московский футбольный клуб ЦСКА огласил стартовый состав команды на матч 1/8 финала Кубка России с «Уфой».
Происшествия
Никакой дедовщины: «Я советовал Шамсутдинову обратиться к психиатру»
Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восьмерых сослуживцев в военной части под Читой, нужно было обратиться к психиатру еще год назад, поскольку у него были соответствующие жалобы.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России в сентябре снизилась до 9,68%
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября 2019 года снизилась на 0,23 процентных пункта - до 9,68% годовых, следует из статистики Банка России.
Общество
В немецком городе запретили название «донер-кебаб»
Власти немецкого города Веймар запретили закусочным использовать название Döner kebab (донер-кебаб), которым традиционно здесь называли шаурму.
Происшествия
СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве
Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Дания одобрила прокладку "Северного потока-2" Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Авто
Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Игры
Возвращение на Тедас: Dragon Age 4 выйдет в 2022 году
Новая игра в серии Dragon Age выйдет не раньше апреля 2022 года.
Здоровье
Лукашенко высказался о миграции белорусов за границу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силой миграцию белорусских специалистов за рубеж не остановить.
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Шоу-бизнес
Изменившаяся Моника Беллуччи огорчила поклонников
Известная итальянская актриса Моника Беллуччи неприятно удивила поклонников своим внешним видом. Актриса появилась на публике без макияжа.
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Политика
Facebook заявил о блокировке связанных с Пригожиным аккаунтов
В Facebook и Instagram заблокировали три сети аккаунтов, страниц и групп за вмешательство в дела африканских государств, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Натаниэля Глейхера.
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
Футбол
Моуринью выразил готовность возглавить «Арсенал»
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах
Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
Экономика
Инвестсоветников не допустят к тестированию
Согласно законопроекту о категоризации инвесторов, неквалифицированным инвесторам представляется ограниченный доступ к финансовым инструментам, после прохождения тестирования количество инструментов существенно расширяется.
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли пять человек
«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Армия и оружие
СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике
Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Общество
Обзорный трейлер «Мстителей» от Square Enix
Через пять лет после событий Камала Хан – Мисс Марвел – пытается снова объединить «Мстителей».
Политика
Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии
В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.