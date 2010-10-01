Сегодня пройдут матчи 1/8 финала Кубка России. ЦСКА в Москве примет «Уфу», «Зенит» дома сыграет против «Томи». «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.

Кубок России. ЦСКА сыграет с «Уфой», «Зенит» – с «Томью»

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Футбол ЦСКА — Уфа 1:0 Московский футбольный клуб ЦСКА огласил стартовый состав команды на матч 1/8 финала Кубка России с «Уфой».

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Общество В немецком городе запретили название «донер-кебаб» Власти немецкого города Веймар запретили закусочным использовать название Döner kebab (донер-кебаб), которым традиционно здесь называли шаурму.

Происшествия СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.

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Политика Facebook заявил о блокировке связанных с Пригожиным аккаунтов В Facebook и Instagram заблокировали три сети аккаунтов, страниц и групп за вмешательство в дела африканских государств, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Натаниэля Глейхера.

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