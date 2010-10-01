Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руКубок России. ЦСКА сыграет с «Уфой», «Зенит» – с «Томью»

ЦСКА — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
90′+2′
2 фото
Сегодня пройдут матчи 1/8 финала Кубка России. ЦСКА в Москве примет «Уфу», «Зенит» дома сыграет против «Томи». «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
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Видеотрансляция матча ЦСКА – «Уфа» – 0:0. Текстовый онлайн тоже есть

Sports.ru06:35

Кубок России. ЦСКА сыграет с «Уфой», «Зенит» – с «Томью»

Бомбардир.ру01:44

Футбол, Кубок России, 1/8 финала, ЦСКА - Уфа, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru11:44

«Зенит» — «Томь»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Чемпионат10:31

Кубок России. ЦСКА сыграет с «Уфой», «Зенит» встретится с «Томью», «Урал» - «Арсенал»

ProstoProSport02:00
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:02, Вашингтон
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