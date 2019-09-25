Матч 1/16 финала Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Енисеем» завершился волевой победой петербургского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный». Судил игру арбитр из Смоленска Николай Волошин. Хозяева вышли вперед уже на 14-й минуте.

«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в Кубке России

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