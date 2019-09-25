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Блокнот Ростов-на-ДонуКубок России по футболу: «Ростов» и «Чайка» попробуют пройти дальше
В среду 25 сентября Россию ждет суперфутбольный день — по всей стране пройдут 16 матчей Кубка. Среди тех, кто пробует пройти дальше — футбольные клубы «Ростов» и «Чайка». Рассказываем, где смотреть игры Кубка России по футболу и какие шансы у донских команд.
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Кубок России. Больные «львы», возрождающийся чемпион и менеджер бундестим. К кому едет элита
Sportbox.RUвчера в 08:22
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Согласно официальной информации, под капотом у Aston Martin DBX будет 4,0-литровый твин-турбо двигатель V8, отдача которого составляет 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.
За рулем Кубань 02:16
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Зеленский с трибуны ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна потеряла более 15% ВВП после присоединения Крыма к России, а также из-за конфликта в Донбассе.
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Ядерное топливо на расплавах солей испытали облучением
В Нидерландах провели опыты с радиоактивным облучением расплавов солей с целью имитации условий работы ядерных реакторов на топливе такого вида.
N+1 23 сентября в 10:28
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Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
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Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
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Росстат назвал регионы с самыми высокими пенсиями
Самый высокий средний размер назначенных пенсий зарегистрирован в Чукотском автономном округе, и он составляет 24 тысячи 318 рублей, в Ненецком автономном округе — 21 тысяча 605, в Магаданской области — 21 тысяча 553, Камчатском крае — 21 тысяча 243 рубля.
BFM.ru 03:55
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Абэ призвал провести реформу Совбеза ООН
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что структурная реформа Совета Безопасности ООН «совершенно необходима».
Коммерсантъ 01:30
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Головин принес «Монако» первую победу в Лиге 1
Вчера в матче седьмого тура французского чемпионата «Монако» принимал дома «Ниццу». Итог встречи – 3:1 в пользу хозяев.
Все про Спорт ру 00:22
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На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
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Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
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Сегодня утром, 25 сентября 2019 года, в своем доме в Барнауле подозреваемый нанес не менее 4 ножевых ударов в грудную клетку и живот своему 5-летнему сыну.
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В Южной Корее по ошибке сделали аборт не той женщине
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«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
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В Москве завершился фестиваль «Круг света»
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Общество
Образовательные центры «Точки роста» открылись в 133 школах Башкирии
В Башкирии заработали 133 таких центра. Работают "Точки роста" на базе школ в малых городах и селах.
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Макрон высказался о прогрессе по ситуации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о прогрессе по ситуации на Украине.
Вечерняя Москва 00:35
Происшествия
ФСБ впервые добилась ареста компьютерной программы
Лефортовский суд Москвы наложил арест на компьютерную программу в рамках уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.
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Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
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Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM вчера в 09:54
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Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации
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Органы прокуратуры проверят факты уничтожения лесных насаждений в регионах РФ путем поджогов в 2018-2019 годах.
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Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:54
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Гарик Мартиросян стал ведущим нового шоу для певцов на Первом канале
Народные новости вчера в 23:10
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Финансовые консультанты богатейших людей мира готовятся к кризису
Согласно исследованию, почти половина опрошенных экспертов (45%) уже готовятся к кризису и принимают стратегические меры, чтобы уменьшить потери.
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