В среду 25 сентября Россию ждет суперфутбольный день — по всей стране пройдут 16 матчей Кубка. Среди тех, кто пробует пройти дальше — футбольные клубы «Ростов» и «Чайка». Рассказываем, где смотреть игры Кубка России по футболу и какие шансы у донских команд.

Кубок России по футболу: «Ростов» и «Чайка» попробуют пройти дальше

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