В 2018 году государство накопило денег практически столько же, сколько вся банковская система (3,9 трлн руб.). Растущая «денежная подушка» государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.

с чего всё началось

В 2018 году совокупный объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора государственного управления в России вырос на 3,8 триллиона рублей, что стало рекордом с момента начала публикации статистики в 2012 году. За год до этого рост составлял только 380 миллиардов.

Кубышка России начала расти в десять раз быстрее

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