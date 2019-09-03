Экономика
Lenta.ruКубышка России начала расти в десять раз быстрее
В 2018 году совокупный объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора государственного управления в России вырос на 3,8 триллиона рублей, что стало рекордом с момента начала публикации статистики в 2012 году. За год до этого рост составлял только 380 миллиардов.
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с чего всё началось
В 2018 году государство накопило денег практически столько же, сколько вся банковская система (3,9 трлн руб.). Растущая «денежная подушка» государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.РБК02:04
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