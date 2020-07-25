с чего всё началось

Гоша Куценко рассказал в Instagram о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге.

Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

Гаджеты Samsung добавит в линейку Galaxy S21 три модели Корейская компания Samsung планирует добавить Galaxy S21, Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra в линейку своих смартфонов. 7

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 18

Авто Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует выпустить на мировой рынок новый Tiguan X. Об этом сообщает официальный сайт "www.m.njcar.ru". 19

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 241

Экономика Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. 88

Политика Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2» Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется. 434

Общество Оценена вероятность заражения коронавирусом в самолете Немецкие исследователи оценили вероятность заражения коронавирусом во время полета в самолете.

Религия Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса». 1,4K

Политика Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение Таджикистан официально проинформировал Москву о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Россией, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД Таджикистана. 8

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова. 1,2K

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Культура Музыкант Скрипка рассказал, как поставил крест на Крыме после шутки Боярского Скрипка вспомнил, как в одной из российских программ, которую показывали, предположительно, в 2000-х, певец и актер Михаил Боярский неожиданно в шутку поднял вопрос о Крыме.

Гаджеты Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество В общении с журналистами агентства «Прайм» Куканов рассказал, что самый популярный миф это необходимость разрядки батареи до нуля и зарядки на 100%. 34

Футбол РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.

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