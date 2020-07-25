Общество
РИА НовостиКуценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге
Гоша Куценко в Instagram рассказал о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге.
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Гоша Куценко заявил о массовом задержании актеров в милицейской форме перед репетицией парада ко Дню ВМФ
КП - Санкт-Петербургвчера в 15:25
Съемочную группу вместе с Гошей Куценко задержала полиция на Английской набережной
Петербургский дневниквчера в 13:46
Задержанных в Петербурге актёров отпустили после экскурсии в отдел. Их подвели погоны
Фонтанка.Рувчера в 18:20
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При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Коммерсантъ 05:47
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Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Общество
Кабмин вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил особый порядок работы сферы туризма и гостиничного бизнеса, который будет действовать до конца следующего года.
Российская газета вчера в 06:54
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
Общество
В ПФР рассказали про доплату к пенсии в размере 2843 рубля
Пенсионный фонд России рассказали, какие категории граждан могут претендовать на доплату в размере двух тысяч восьмисот рублей.
ToDay News Ufa 03:54
Происшествия
На Кубани подтвердили 92 новых случая заражения коронавирусом
92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 25 июля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:43
Игры
Состоялся глобальный запуск MMORPG V4
К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 23 июля в 11:24
Происшествия
В Ростовской области из роддома похитили младенца
Российская газета 08:31
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 07:07
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судей в манипулировании игрой
Главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий заподозрил российских судей в манипулировании игрой. Слова специалиста передаёт «Спорт-Экспресс».
ГЛАС.RU 08:18
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Происшествия
Один человек пострадал в результате новой массовой драки на юге Москвы
Несмотря на обращения и призывы, стычки между армянами и азербайджанцами будут продолжаться, пока не будет улажена ситуация на границе двух стран, сказал в интервью «Эху» азербайджанский политолог Самир Мамедов.
Эхо Москвы 08:01
Кино
Компания Disney отложила премьеры своих фильмов из-за пандемии
В связи с коронавирусрм корпорация The Walt Disney Company отложила премьеру фильма «Мулан» и других картин.
Моя Москва.онлайн 03:26
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Гаджеты
Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество
В общении с журналистами агентства «Прайм» Куканов рассказал, что самый популярный миф это необходимость разрядки батареи до нуля и зарядки на 100%.
Astera 08:12
Армия и оружие
Минобороны РФ прокомментировало испытания нового спутника-инспектора
Испытания нового российского спутника–инспектора не является развертыванием оружия на околоземной орбите, заявил генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.
Экономика сегодня 07:09
Кино
Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля
Коммерсантъ вчера в 12:47
Авто
Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ
Компания Renault подтвердила появление обновленного кроссовера Renault Duster в РФ в изначально запланированные сроки.
Автоновости дня 06:53
Армия и оружие
Британский премьер призвал военных готовиться к четырем бедствиям
Премьер поручил британским военным до окончания лета завершить кабинетные учения, призванные обеспечить готовность к названным угрозам.
RuNews24.ru 05:35
Футбол
Клопп не подтвердил уход Ловрена в «Зенит»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не дал конкретного ответа на вопрос о будущем защитника Деяна Ловрена.
Бомбардир.ру 04:50
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
Футбол
«Фенербахче» ведет с «Локомотивом» переговоры о переходе Смолова
Турецкий журналист Беркай Токгез в твиттере сообщил о том, что стамбульский «Фенербахче» ведет с московским «Локомотивом» переговоры по переходе нападающего сборной России Федора Смолова.
Советский спорт 07:55
Общество
Власти Крыма проверят дельфинарий, где расчленили дельфина
Исчезающая "улыбка" моря: Крым может лишиться дельфинов навсегда >> Огнева добавила, что без результатов проверки она не уполномочена принять решение о закрытии дельфинария, чего требуют многочисленные пользователи соцсетей, однако выразила надежду, что действиям руководства аквапарка будет дана соответствующая правовая оценка.
РИА Новости Крым 02:40
Политика
ЦИК одобрил голосование на сентябрьских выборах с 11 по 13 сентября
Как пояснила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, голосование в течение трех дней в этом году в обязательном порядке пройдет в 41 регионе РФ.
Российская газета вчера в 06:49
Футбол
«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в 36-м туре чемпионата Италии
Футболисты «Милана» сыграли вничью с «Аталантой» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии.
РБК спорт вчера в 19:41
Здоровье
Замгубернатора Хакасии Юлия Исмагилова обсудила с Москвой многое
ИА Хакасия вчера в 22:07