Общество

РИА НовостиРИА НовостиКуценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

Гоша Куценко в Instagram рассказал о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге.
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Актеров в форме полиции задержали накануне в Петербурге

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Актеров в форме полиции задержали в Петербурге, в отдел увезли звезду «Улиц разбитых фонарей»

Мойка78вчера в 19:13

Куценко рассказал, что Федорцова в форме подполковника задержали в Петербурге

78.ruвчера в 13:32

Актеров в полицейской форме задержали в день репетиции парада ВМФ

МР7.рувчера в 15:57

Гоша Куценко заявил о массовом задержании актеров в милицейской форме перед репетицией парада ко Дню ВМФ

КП - Санкт-Петербургвчера в 15:25

Съемочную группу вместе с Гошей Куценко задержала полиция на Английской набережной

Петербургский дневниквчера в 13:46

Задержанных в Петербурге актёров отпустили после экскурсии в отдел. Их подвели погоны

Фонтанка.Рувчера в 18:20
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Происшествия

При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

Коммерсантъ 05:47
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Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
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Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
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Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
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Общество

Кабмин вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил особый порядок работы сферы туризма и гостиничного бизнеса, который будет действовать до конца следующего года.
Российская газета вчера в 06:54
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Происшествия

Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
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Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
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Общество

В ПФР рассказали про доплату к пенсии в размере 2843 рубля

Пенсионный фонд России рассказали, какие категории граждан могут претендовать на доплату в размере двух тысяч восьмисот рублей.
ToDay News Ufa 03:54
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Происшествия

На Кубани подтвердили 92 новых случая заражения коронавирусом

92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 25 июля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:43
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Игры

Состоялся глобальный запуск MMORPG V4

К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 23 июля в 11:24
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Происшествия

В Ростовской области из роддома похитили младенца

Российская газета 08:31
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Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

Российская газета 07:07
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Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судей в манипулировании игрой

Главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий заподозрил российских судей в манипулировании игрой. Слова специалиста передаёт «Спорт-Экспресс».
ГЛАС.RU 08:18
Игры

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Srnsk 08:24
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Происшествия

В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову

"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
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Происшествия

Один человек пострадал в результате новой массовой драки на юге Москвы

Несмотря на обращения и призывы, стычки между армянами и азербайджанцами будут продолжаться, пока не будет улажена ситуация на границе двух стран, сказал в интервью «Эху» азербайджанский политолог Самир Мамедов.
Эхо Москвы 08:01
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Кино

Компания Disney отложила премьеры своих фильмов из-за пандемии

В связи с коронавирусрм корпорация The Walt Disney Company отложила премьеру фильма «Мулан» и других картин.
Моя Москва.онлайн 03:26
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Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
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Гаджеты

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

В общении с журналистами агентства «Прайм» Куканов рассказал, что самый популярный миф это необходимость разрядки батареи до нуля и зарядки на 100%.
Astera 08:12
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Армия и оружие

Минобороны РФ прокомментировало испытания нового спутника-инспектора

Испытания нового российского спутника–инспектора не является развертыванием оружия на околоземной орбите, заявил генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.
Экономика сегодня 07:09
Кино

Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

Коммерсантъ вчера в 12:47
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Авто

Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ

Компания Renault подтвердила появление обновленного кроссовера Renault Duster в РФ в изначально запланированные сроки.
Автоновости дня 06:53
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Армия и оружие

Британский премьер призвал военных готовиться к четырем бедствиям

Премьер поручил британским военным до окончания лета завершить кабинетные учения, призванные обеспечить готовность к названным угрозам.
RuNews24.ru 05:35
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Футбол

Клопп не подтвердил уход Ловрена в «Зенит»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не дал конкретного ответа на вопрос о будущем защитника Деяна Ловрена.
Бомбардир.ру 04:50
Шоу-бизнес

Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
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Футбол

«Фенербахче» ведет с «Локомотивом» переговоры о переходе Смолова

Турецкий журналист Беркай Токгез в твиттере сообщил о том, что стамбульский «Фенербахче» ведет с московским «Локомотивом» переговоры по переходе нападающего сборной России Федора Смолова.
Советский спорт 07:55
Общество

Власти Крыма проверят дельфинарий, где расчленили дельфина

Исчезающая "улыбка" моря: Крым может лишиться дельфинов навсегда >> Огнева добавила, что без результатов проверки она не уполномочена принять решение о закрытии дельфинария, чего требуют многочисленные пользователи соцсетей, однако выразила надежду, что действиям руководства аквапарка будет дана соответствующая правовая оценка.
РИА Новости Крым 02:40
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Политика

ЦИК одобрил голосование на сентябрьских выборах с 11 по 13 сентября

Как пояснила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, голосование в течение трех дней в этом году в обязательном порядке пройдет в 41 регионе РФ.
Российская газета вчера в 06:49
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Футбол

«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в 36-м туре чемпионата Италии

Футболисты «Милана» сыграли вничью с «Аталантой» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии.
РБК спорт вчера в 19:41
Здоровье

Замгубернатора Хакасии Юлия Исмагилова обсудила с Москвой многое

ИА Хакасия вчера в 22:07
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Гоша Куценко
Российский актёр
Российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, певец и общественный деятель. Заслуженный артист Российской Федерации. Получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Мама, не горюй», «Антикиллер».
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