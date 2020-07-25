Гоша Куценко рассказал в Instagram о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге.

Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

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