Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

Российский актер Гоша Куценко заявил, что нескольких актеров в полицейской форме задержали во время сьемок кинофильма в Санкт-Петербурге. Куценко в соцсетях сообщил, что к ним подошли люди в штатском и сделали замечание, передает РИА «Новости».