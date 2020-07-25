Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге
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Российский актер Гоша Куценко заявил, что нескольких актеров в полицейской форме задержали во время сьемок кинофильма в Санкт-Петербурге. Куценко в соцсетях сообщил, что к ним подошли люди в штатском и сделали замечание, передает РИА «Новости».В источнике
С чего всё началось
Ранее актер Гоша Куценко на своей странице в Instagram
сообщил, что в пятницу в Санкт-Петербурге во время съемок фильма задержали актеров в полицейской форме, которых увезли в отделение полиции.
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