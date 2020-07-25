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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

Российский актер Гоша Куценко заявил, что нескольких актеров в полицейской форме задержали во время сьемок кинофильма в Санкт-Петербурге. Куценко в соцсетях сообщил, что к ним подошли люди в штатском и сделали замечание, передает РИА «Новости».В источнике
С чего всё началось
Ранее актер Гоша Куценко на своей странице в Instagram
 сообщил, что в пятницу в Санкт-Петербурге во время съемок фильма задержали актеров в полицейской форме, которых увезли в отделение полиции.
ТАССвчера в 11:35
Подробнее о событии
78.ru

«Всё ради искусства»: Куценко получил травму на съёмках в Петербурге – видео

78.ruвчера в 11:20
Эхо Москвы

Актеров в форме полиции задержали накануне в Петербурге

Эхо Москвывчера в 07:03
Петербургский дневник

Съемочную группу вместе с Гошей Куценко задержала полиция на Английской набережной

Петербургский дневник24 июля в 13:46
Фонтанка.Ру

Задержанных в Петербурге актёров отпустили после экскурсии в отдел. Их подвели погоны

Фонтанка.Рувчера в 18:20
МР7.ру

Актеров в полицейской форме задержали в день репетиции парада ВМФ

МР7.ру24 июля в 15:57
КП - Санкт-Петербург

Гоша Куценко заявил о массовом задержании актеров в милицейской форме перед репетицией парада ко Дню ВМФ

КП - Санкт-Петербург24 июля в 15:25
Мойка78

Актеров в форме полиции задержали в Петербурге, в отдел увезли звезду «Улиц разбитых фонарей»

Мойка78вчера в 19:13

Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%
ТАСС23 июля в 04:11
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Кедми рассказал, что останется от Прибалтики через 50 лет

Во время эфира на интернет-телеканале Iton TV один из зрителей задал вопрос о будущем Прибалтики, и о том, что станет с Литвой, Латвией и Эстонией через 30-50 лет, поскольку данные страны являются «рекордсменами по вымиранию» в Европейском союзе.
NewInform24 июля в 06:31
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В Сети возмутились заявлением Минфина об изъятии банковских вкладов

Пользователи сервиса «Яндекс.Новости» возмущением и скепсисом встретили заявление замминистра финансов Тимура Максимова о том, что вопрос об изъятии или заморозке вкладов граждан РФ для нужд государства не рассматривается.
ИА Красная Весна24 июля в 16:26