Общество

Взгляд.руВзгляд.руКуценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

Российский актер Гоша Куценко заявил, что нескольких актеров в полицейской форме задержали во время сьемок кинофильма в Санкт-Петербурге. Куценко в соцсетях сообщил, что к ним подошли люди в штатском и сделали замечание, передает РИА «Новости».
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с чего всё началось
Ранее актер Гоша Куценко на своей странице в Instagram
 сообщил, что в пятницу в Санкт-Петербурге во время съемок фильма задержали актеров в полицейской форме, которых увезли в отделение полиции.
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