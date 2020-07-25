с чего всё началось

Российский актер Гоша Куценко заявил, что нескольких актеров в полицейской форме задержали во время сьемок кинофильма в Санкт-Петербурге. Куценко в соцсетях сообщил, что к ним подошли люди в штатском и сделали замечание, передает РИА «Новости».

Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

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