Общество
Взгляд.руКуценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге
Российский актер Гоша Куценко заявил, что нескольких актеров в полицейской форме задержали во время сьемок кинофильма в Санкт-Петербурге. Куценко в соцсетях сообщил, что к ним подошли люди в штатском и сделали замечание, передает РИА «Новости».
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Съемочную группу вместе с Гошей Куценко задержала полиция на Английской набережной
Петербургский дневниквчера в 13:46
Задержанных в Петербурге актёров отпустили после экскурсии в отдел. Их подвели погоны
Фонтанка.Рувчера в 18:20
Гоша Куценко заявил о массовом задержании актеров в милицейской форме перед репетицией парада ко Дню ВМФ
КП - Санкт-Петербургвчера в 15:25
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Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
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Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова
«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
Lenta.ru 09:26
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Футболисты «Зенита» разбили крышку Кубка России во время празднования
Футболисты петербургского "Зенита" разбили крышку Кубка России во время церемонии награждения после финальной игры.
РИА Новости 12:31
Происшествия
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Происшествия
В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Наука
Раскрыта история происхождения странных метеоритов, найденных на Земле
Ученые считают, что у большей части метеоритов, упавших на Землю, присутствует состав, который предполагает, что они произошли именно от таких ранних планетезималей, расплавленных и не расплавленных.
Live24 04:58
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Российский специалист Андрей Талалаев принял решение об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Крылья Советов".
ТАСС Спорт 13:03
Происшествия
Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
Кино
Warner Bros. надеется начать прокат «Довода» в Европе
Киностудия Warner Bros. надеется, что прокат фантастического фильма "Довод" начнется в европейских странах в конце лета 2020 года.
Kinonews.ru вчера в 18:18
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета 09:54
Здоровье
Доктор Мясников определил главные факторы здоровья человека
Врач Александр Мясников перечислил основные факторы, по которым можно определить, есть ли у человека риск заболеть смертельными заболеваниями.
Народные новости 12:53
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Гаджеты
Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество
В общении с журналистами агентства «Прайм» Куканов рассказал, что самый популярный миф это необходимость разрядки батареи до нуля и зарядки на 100%.
Astera 08:12
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Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Глава Минздрава не уточнил, когда планируют начать массовую вакцинацию населения от COVID-19.
RT на русском 23 июля в 11:05
Авто
Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou
В рамках автосалона в Чэнду (Китай) компания Great Wall Motor представила преемника своего легендарного GW Hover / Haval H5 — новый кроссовер Haval DaGou, название которого переводится с китайского как «Большая Собака».
Тарантас Ньюс 03:43
Общество
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа
Россияне смогут с 1 августа отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Газета.Ru вчера в 15:10
Общество
В Португалии изобрели инновационную маску против коронавируса
Ученые из Института молекулярной медицины в Лиссабоне сообщили об изобретении маски, которая не только защищает от коронавирусной инфекции, но и нейтрализует вредоносный вирус, попавший на ее поверхность, сообщает испанское издание La Razon.
РБК 11:19
Политика
Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»
Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.
РБК 10:36
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
РБК 05:41
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета вчера в 02:46
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Известия 23 июля в 22:56