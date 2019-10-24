Хоккей
ИзвестияКучеров и Сергачев помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург» в НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча во Флориде завершилась со счетом 3:2. Результативными передачами отметились нападающий хозяев Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев.
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Канадский тренер задвинул Кучерова в третье звено. Парадокс, но «Тампе» это помогло
Sport24.ruвчера в 23:00
«Питтсбург» без Малкина уступил «Тампе» и потерпел третье поражение кряду
Советский спортвчера в 23:28
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