Политика
ИА НовороссияКучма: Никаких федераций и изменений в Конституции Донбасс не получит
Кучма уточнил, что "красные линии" для Украины, за которые нельзя заходить на переговорах — никакой федерации и конфедерации. Также Кучма подчеркнул, что Украина не должна вносить изменения в конституцию в контексте Минских договоренностей.
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«Никакой федерации и конфедерации». Кучма против ключевого пункта Минских соглашений
Украина.рувчера в 08:05
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Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала первые фото со свадьбы
Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.
РИА Новости вчера в 08:52
Авто
Новая Toyota RAV4 провалила «лосиный тест»
Toyota RAV4 нового поколения продемонстрировал плохие показатели при объезде внезапных препятствий.
Тарантас Ньюс 12 сентября в 15:57
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Здоровье
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Ученые назвали продукт, защищающий организм от колоректального рака .
Газета.Ru 01:40
Политика
Сноуден напомнил Западу о красоте России и дружелюбии ее граждан
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден дал интервью британской газете The Guardian, где напомнил о забытых на Западе достоинствах России, таких как красоты природы и дружелюбный народ.
Политика Сегодня вчера в 19:23
Футбол
Цорн объяснил, почему «Спартак» подал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА Малосолова
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему клуб подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который в соцсетях оскорбил бывшего форварда красно-белых Луиса Адриано.
RT на русском вчера в 06:04
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Происшествия
В Таиланде потерявшийся пес четыре года ждал своих хозяев и дождался
МИР 24 вчера в 05:47
Здоровье
Минздрав РФ озвучил итоги проверки после увольнения уральских хирургов
Минздрав РФ озвучил итоги проверки, которую провели после попытки массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле.
Екатеринбург-ТВ вчера в 01:15
Общество
Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.
РИА Новости вчера в 23:53
Космос
Видео с чёрной дырой покажут в 2020 году
Напомним, что в апреле 2019 года на специальной пресс-конференции была представлена первая фотография чёрной дыры.
Популярная механика 11 сентября в 08:23
Экономика
Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет
По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации.
Ведомости вчера в 05:31
Гаджеты
Honor посоветовал не жертвовать почкой ради нового iPhone 11 Pro
Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.
News.ru вчера в 10:17
Общество
Росстат сообщил о росте числа россиян старше 100 лет
В России за десять лет почти в три раза увеличилось число жителей старше 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 00:50
Экономика
Орешкин поддержал предложенную Минфином систему пенсионных накоплений
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о поддержке предложенной Минфином системы добровольных пенсионных накоплений, готов перечислять туда часть своей зарплаты.
РИА Новости 12 сентября в 09:47
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news 12 сентября в 08:39
Политика
Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной.
Life.ru 12 сентября в 15:15
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке
Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС 01:20
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы
Красная весна вчера в 17:54
Политика
Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета вчера в 23:48
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Космос
Открытие крымского астронома заметили на Гавайях
В обсерватории на Гавайях отмечают, что комета C/2019 Q4 обнаружена российским астрономом Геннадием Борисовым 30 августа 2019 года, передает ТАСС.
Вести Крым 01:14
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12 сентября в 12:46
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM вчера в 14:52
ЖКХ
В Комсомольске-на-Амуре подтоплено более 450 жилых домов
Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре не растет уже вторые сутки, однако количество подтоплений увеличивается: подтоплено свыше 450 частных жилых домов и подвалы почти стольких же многоэтажек, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11 сентября в 21:06
Армия и оружие
На Донбассе разоружили три добровольческих батальона
Комсомольская правда 12 сентября в 16:46