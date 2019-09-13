Кучма уточнил, что "красные линии" для Украины, за которые нельзя заходить на переговорах — никакой федерации и конфедерации. Также Кучма подчеркнул, что Украина не должна вносить изменения в конституцию в контексте Минских договоренностей.

Кучма: Никаких федераций и изменений в Конституции Донбасс не получит

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