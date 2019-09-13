Политика
ИА НовороссияКучма: Никаких федераций и изменений в Конституции Донбасс не получит
Кучма уточнил, что "красные линии" для Украины, за которые нельзя заходить на переговорах — никакой федерации и конфедерации. Также Кучма подчеркнул, что Украина не должна вносить изменения в конституцию в контексте Минских договоренностей.
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Кучма считает, что переговоры нормандской четверки не приведет к утверждению формулы Штайнмайера
Новостной фронтвчера в 09:32
«Никакой федерации и конфедерации». Кучма против ключевого пункта Минских соглашений
Украина.рувчера в 08:05
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В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна
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Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
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Вышло второе крупное обновление GOG Galaxy 2.0 под названием Atlas, которое добавило целый ряд новых возможностей.
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В ТЮЗе Екатеринбурга детям показали «Ревизора» со сценой изнасилования
В Екатеринбурге в ТЮЗе показали интерпретацию пьесы Николая Гоголя «Ревизор», в которую режиссер добавил сцену изнасилования — как символ падения главных героев, готовых пойти на все ради власти, пишет ТАСС.
Невские Новости 06:43
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На Байконуре началась финальная подготовка к пуску ракеты «Союз-ФГ»
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Газета.Ru вчера в 10:02
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В США разглядели неспособность России и ЕС высадиться на Марс
Lenta.ru 10 сентября в 21:08
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Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель
Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM вчера в 08:51
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости вчера в 01:00
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Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», после посещения Кремля гости отправились в театр оперы и балета, где состоится церемония награждения победителей Международной премии Ага Хана в области архитектуры.
Татар-информ вчера в 07:41
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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Телеканал РЕН опубликовал видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Шоу-бизнес
В РПЦ сообщили детали подготовки Собчак и Богомолова к венчанию
«Все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены: состоялась подробная беседа со священником о смысле Венчания и христианском понимании семейной жизни», — отметил Легойда.
РБК 06:58
Общество
Чемезов прокомментировал расследование ФБК о его квартире
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК прокомментировал информацию о своей недвижимости, которую в феврале опубликовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Lenta.ru 07:00
Происшествия
В Москве задержали бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках
В Москве у станции метро «Университет», где проходит ежегодный парад студенчества, задержали бывшего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко», а также студенток ВШЭ Тиму Мутаеву и Татьяну Колобакину.
Коммерсантъ 06:53
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МИР 24 вчера в 11:14
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Гвардиола назвал экс-игрока «Анжи» одним из лучших игроков мира
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об игре завершившего карьеру нападающего Самуэля Это'О.
Газета.Ru 05:15
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В Волгоградской области рассчитали продолжительность жизни
По аналитическим данным специалистов за прошлый год продолжительность жизни населения региона составила 73,5 года, сообщают «Городские Вести».
ИА Городские вести. Волгоград 05:19
Шоу-бизнес
Актер из «Интернов» оплатил 139 штрафов ГИБДД за одни сутки
Российский актер Илья Глинников, известный по роли в сериале «Интерны», за одни сутки оплатил 139 штрафов за нарушения правил дорожного движения, чтобы не лишиться автомобиля.
AutoNews вчера в 05:00
Наука
Крысы оказались способны к групповым играм ради удовольствия
Ученые обнаружили, что крысы могут играть в групповые игры ради получаемого от этого удовольствия.
МедиаПоток вчера в 10:31
Шоу-бизнес
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В эфире Первого канала появились проморолики, намекающие на новое ток-шоу, ведущей которого может стать Собчак.
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Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы 18 городов РФ, говорится в сообщении перевозчика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:17
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
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Культура
Новой «Мисс Украина» стала харьковчанка Паша
Победительницей конкурса «Мисс Украина — 2019» стала Маргарита Паша из Харькова.
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Раньше в шутку говорили: не победим на поле — победим в раздевалке. В наше время альтернативные битвы проходят на уровне социальных сетей.
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«Пропавший» депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение
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Кучма усомнился в выполнении Зеленским Минских соглашений
Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма выразил беспокойство тем, что на планируемой встрече в "нормандском формате" Франция и Германия будут подталкивать Украину к неприемлемым для нее уступкам России, в результате чего процесс деэскалации вновь будет сорван.
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Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
Военное обозрение 12 сентября в 02:02
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Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова
На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Российская газета 05:37