с чего всё началось

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

Происшествия В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.

Политика Медведев ответил американскому министру Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на слова министра торговли США Уилбура Росса о рисках вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает РИА Новости.

Происшествия В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Политика Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Происшествия Братья-близнецы из ДНР найдены мертвыми в лесу в Подмосковье Два брата-близнеца, приехавшие из Донецкой народной республики (ДНР) на заработки, покончили с собой в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество Дания одобрила строительство морского участка проекта Baltic Pipe Правительство Дании дало согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe в своих территориальных водах Балтийского моря.

Общество Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.

Происшествия В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".