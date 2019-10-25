Политика
Lenta.ruКучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
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Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
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СК раскрыл имя подозреваемого в стрельбе в Забайкалье
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О выкидыше высказалась беременная Анастасия Костенко
Подписчики удивлены как модель, будучи беременной, не боится поднимать тяжести.
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Абоненты свердловского сотового оператора остались без связи
В Свердловской области абоненты сотового оператора «Мотив» сообщают о проблемах со связью.
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На западе Москвы в ДТП с шестью машинами и автобусом погиб человек
На западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и шести автомобилей, в результате которого погиб человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Происшествия
В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект
Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
Политика
Медведев ответил американскому министру
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на слова министра торговли США Уилбура Росса о рисках вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает РИА Новости.
Общество
Дочка «Газпрома» прокомментировала арест акций нидерландским судом
Компания South Stream Transport B. V. подтвердила, что окружной суд Амстердама выдал "Нафтогазу Украины" разрешение на арест ее акций.
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В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области
В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Политика
Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций
Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк поддержали больные онкологией
На странице в Instagram, посвященной поддержке звезды «Моей прекрасной няни», опубликована фотография.
Происшествия
Братья-близнецы из ДНР найдены мертвыми в лесу в Подмосковье
Два брата-близнеца, приехавшие из Донецкой народной республики (ДНР) на заработки, покончили с собой в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком
В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
Культура
Раскрыта история появления одной из самых странных сцен «Джокера»
Оператор Лоуренс Шер, работавший над «Джокером», рассказал, как появилась одна из самых странных сцен фильма.
Армия и оружие
Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР
Общество
Дания одобрила строительство морского участка проекта Baltic Pipe
Правительство Дании дало согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe в своих территориальных водах Балтийского моря.
Космос
Опубликованы документы о создании корабля, из которого Алексей Леонов вышел в космос
Общество
Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Кино
Триллер «Текст» вышел в отечественный прокат
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Главы Генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил по телефону с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером ситуацию в Сирии.
Общество
Госдума закрепила сокращенный рабочий день для селянок
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу РФ, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности.
Общество
«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами
Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
Общество
В Челябинске педагог 20 лет живёт в подсобке школы
В Челябинске учительница английского и французского языков вынуждена 20 лет жить в подсобном помещении школы.
Общество
Гаагский суд принял жалобу жителей Кузбасса на геноцид
Ответ Гаагского суда не означает, что там согласились начать расследование. Жителям Кузбасса еще могут в их жалобе отказать.
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.