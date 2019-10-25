Политика

Lenta.ruLenta.ruКучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
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с чего всё началось
"Формула Штайнмайера" к миру в Донбассе не приведет, потому что это не формула мира, - приводит агентство Укринформ
 его слова на церемонии вручения благотворительных стипендий лучшим студентам Черниговского национального технологического университета.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
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Раскрыта история появления одной из самых странных сцен «Джокера»

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