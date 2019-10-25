Политика
Lenta.ruКучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
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Политика
Медведев поведал о странных заявлениях американской администрации
По словам Медведева, Вашингтон всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли, ведет "торговые войны", а также по сути дезорганизует международный торговый оборот.
Происшествия
Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Хоккей
Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла
Штаб национальной сборной России объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября.
Экономика
«Сургутнефтегаз» прирастет «ЛУКОЙЛом»
«Не знаю на счёт «Сургута», но то, что «ЛУКОЙЛ» готовится к продаже обсуждают в отрасли уже с начала года», - рассказал НГВ ещё один источник в нефтегазовых кругах.
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Общество
Гаагский суд принял жалобу жителей Кузбасса на геноцид
Ответ Гаагского суда не означает, что там согласились начать расследование. Жителям Кузбасса еще могут в их жалобе отказать.
Финансы
Орешкин назвал снижение ключевой ставки осознанием реальности
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал снижение ключевой ставки осознанием реальности.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Происшествия
В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов
В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.
Политика
Украина назвала «войну с Россией» преимуществом для вступления в НАТО
НАТО видит Украину в качестве партнера, поскольку у нее есть опыт пятилетней войны с Россией.
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Энергетика
В «Нафтогазе» рассказали о запасах газа в хранилищах Украины
В компании «Нафтогаз Украины» заявили, что запасы газа в украинских хранилищах достигли максимального за 10 лет объёма.
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Здоровье
Врач назвал симптомы, при которых нужна срочная колоноскопия
Вялов рассказал, при каких симптомах человеку следует обязательно проверить состояние толстой кишки.
Шоу-бизнес
Виторган сорвался после слухов о беременности Собчак
Возможно, артист захотел поднять настроение после того, как в Сети заговорили о второй беременности его экс-супруги.
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери
Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.
Шоу-бизнес
Певица Адель похудела до размера XS
Видно, что Адель очень сильно похудела, и теперь с легкостью влезет в одежду размера XS.
Кино
Съемки «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра: Пробы грима Харли Квинн
Режиссер первого «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр опубликовал в Instagram пробы грима Харли Квинн в исполнении Марго Робби.
Армия и оружие
Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»
Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
В Сети было опубликовано видео того, как толпа дагестанцев собралась у отеля, где в данный момент находится бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор.
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
Политика
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.