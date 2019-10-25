с чего всё началось

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

Политика Медведев поведал о странных заявлениях американской администрации По словам Медведева, Вашингтон всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли, ведет "торговые войны", а также по сути дезорганизует международный торговый оборот.

Экономика «Сургутнефтегаз» прирастет «ЛУКОЙЛом» «Не знаю на счёт «Сургута», но то, что «ЛУКОЙЛ» готовится к продаже обсуждают в отрасли уже с начала года», - рассказал НГВ ещё один источник в нефтегазовых кругах.

Политика Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.

Происшествия В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.

Общество Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве В Сети было опубликовано видео того, как толпа дагестанцев собралась у отеля, где в данный момент находится бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор.

Политика Марию Бутину освободили из американской тюрьмы Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.