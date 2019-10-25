Политика
Газета.RuКучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
Клинцевич добавил, что Кучма считает себя определяющей фигурой минского формата. О том, что "формула Штайнмайера" к миру в Донбассе не приведет, Кучма заявил после вручения благотворительных стипендий лучшим студентам Черниговского национального технологического университета.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:06, Вашингтон
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:06, Вашингтон
Финансы
Доллар и евро упали в цене
На сегодняшний день, 23 октября, курсы доллара и евро незначительно упали в цене.
Экспресс газета 22 октября в 23:30
Фигурное катание
Медведева не стала общаться с журналистами после короткой программы
Российская фигуристка Евгения Медведева проигнорировала общение с представителями прессы после короткой программы на этапе Гран-при в Келоуне - Skate Canada, сообщает Sport24.
Газета.Ru 17:30
Политика
Минюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной
Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства.
ТАСС 21:54
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ 08:09
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.
Gmbox.ru вчера в 04:30
Наука
Перламутр справился после 80% предельной деформации
Команда исследователей заявила, что перламутр справился после 80% предельной деформацией.
МедиаПоток 11:19
Культура
Rolling Stone назвал самый страшный сериал в истории
«Твин Пикс» американского режиссёра Дэвида Линча назвали самым страшный сериалом в истории.
News.ru 10:53
Космос
На Сатурне обнаружили новый тип штормов
В новом исследовании ученые сумели описать новый тип штормов на Сатурне — промежуточный между двумя ранее известными.
Популярная механика вчера в 07:21
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
RT на русском 19:18
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Футбол
Роналду не сыграет против «Лечче»
Туринский «Ювентус» объявил заявку команды на поединок 9-го тура Серии А против «Лечче».
Bookmaker-ratings.ru 12:17
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Piter.tv 10:06
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Шоу-бизнес
Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге
Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге. Певица заболела и не приедет в столицу УрФО.
Время Пресс 02:17
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
РИА Новости 08:23
Наука
Ученые нашли предотвращающий рак и старение белок
Известия 23 октября в 18:03
Экономика
Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ
Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых.
РБК 15:09
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Экономика
Песков прокомментировал кредитные планы Минска
Напомним, министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что Минск не обращался к Москве за госкредитом в размере 600 миллионов долларов, и что до конца года есть планы получить китайский кредит на 500 миллионов долларов.
Российская газета 10:19
Футбол
«Вильярреал» дома разгромил «Алавес»
Футболисты «Вильярреала» в домашнем матче десятого тура чемпионата Испании уверенно обыграли «Алавес».
ProstoProSport 16:59
Хоккей
«Автомобилист» проиграл магнитогорскому «Металлургу» 0:3
Коммерсантъ Екатеринбург 13:33
Общество
Потерять все сегодня могут 4 знака Зодиака
Телец Сегодня вы рискуете потерять все сразу.
Живая Кубань 23 октября в 23:39
Происшествия
Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии
«В Пуровском районе на территории строящегося объекта недалеко от Нового Уренгоя происходит открытое горение здания общежития», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.
RT на русском 22:50
Экономика
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия вчера в 08:38
Армия и оружие
«Англичанка гадит». США превзошли своих учителей
Ведь Великобритания потеряла большие колонии на Ближнем Востоке.
Pravda.Ru вчера в 05:00
Космос
Озоновая дыра над Антарктидой достигла минимальных размеров
Мойка78 вчера в 20:44