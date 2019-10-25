Политика
Газета.RuКучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
Клинцевич добавил, что Кучма считает себя определяющей фигурой минского формата. О том, что "формула Штайнмайера" к миру в Донбассе не приведет, Кучма заявил после вручения благотворительных стипендий лучшим студентам Черниговского национального технологического университета.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Общество
Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном
Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.
Космос
Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран
По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему.
Финансы
Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку
В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
Армия и оружие
Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе
Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
Теннис
Украинка Свитолина узнала соперниц на Итоговом чемпионате WTA
В Шэньчжэне (Китай) состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA, который пройдёт с 27 октября по 3 ноября.
Армия и оружие
Российские зенитчики прибыли в Египет на совместное учение войск ПВО
Совместное российско-египетское учение войск ПВО "Стрела Дружбы-2019" будет проводиться с 26 октября по 7 ноября, зенитчики из РФ уже прилетели в Египет, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
Фигурное катание
Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Обидно, хочется Женю поддержать, но выступление было катастрофически слабым.
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров
Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран
Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Общество
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
Авто
Bollinger объявил цены на электрическую копию внедорожника Hummer
Американская компания Bollinger Motors объявила цены на свой новый внедорожник, представляющий собой электрическую копию Hummer.
Хоккей
В НХЛ Овечкин забросил свою 666-ю шайбу
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Общество
В Калифорнии число обесточенных жителей может возрасти до 1,5 млн
В американском штате Калифорния количество жителей, которым в целях профилактики отключили электроснабжение, может быть увеличено с шестьсот пяти тысяч человек до полутора миллионов.
Хоккей
«Куньлунь» обыграл «Авангард» в матче чемпионата КХЛ
Армия и оружие
«Англичанка гадит». США превзошли своих учителей
Ведь Великобритания потеряла большие колонии на Ближнем Востоке.
Хоккей
Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла
Штаб национальной сборной России объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдёт в Хельсинки с 7 по 10 ноября.
Авто
Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера
Производство полноприводного «рамника» на тульском заводе Haval могут наладить уже в 2020 году.
Политика
Трампа расстроило отсутствие кнопки в новом iPhone
«Кнопка на iPhone была намного лучше, чем Swipe», - написал американский президент. Реакция Кука на заявление Трампа пока неизвестна.
Космос
Озоновая дыра над Антарктидой достигла минимальных размеров
Политика
Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с ЕАЭС
Премьер России Дмитрий Медведев обвинил США в инициации крупнейших торговых войн и дестабилизации системы международной торговли.
Авто
Новый Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС
Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.
Технологии
Представили прототип планшета на базе процессора «Эльбрус-1С+»
Как пишет «Астера», создавался новый аппарат на базе процессора «Эльбрус-1С+», а его показ состоялся на выставке «Интерполитех — 2019».