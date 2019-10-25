Политика

Газета.RuГазета.RuКучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины

Клинцевич добавил, что Кучма считает себя определяющей фигурой минского формата. О том, что "формула Штайнмайера" к миру в Донбассе не приведет, Кучма заявил после вручения благотворительных стипендий лучшим студентам Черниговского национального технологического университета.
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с чего всё началось
"Формула Штайнмайера" к миру в Донбассе не приведет, потому что это не формула мира, - приводит агентство Укринформ
 его слова на церемонии вручения благотворительных стипендий лучшим студентам Черниговского национального технологического университета.
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