с чего всё началось

Клинцевич добавил, что Кучма считает себя определяющей фигурой минского формата. О том, что "формула Штайнмайера" к миру в Донбассе не приведет, Кучма заявил после вручения благотворительных стипендий лучшим студентам Черниговского национального технологического университета.

Футбол Головин помог «Монако» обыграть «Нант» В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Общество Бутина села в самолет из Майами в Москву Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Армия и оружие Шойгу: выход США из ДРСМД может привести к гонке вооружений в Азии Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может спровоцировать гонку вооружений не только в Европе, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Политика Украинский политолог поплатился за хамство Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.

Общество Названы наиболее востребованные в будущем профессии Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

Авто Представлен Volkswagen Golf нового поколения Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.

Футбол Вратарь «Краснодара» Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на выезде обыграл турецкий «Трабзонспор» 2:0. Голами в составе российской команды отметились нападающий Маркус Берги и полузащитник Тони де Вильена.