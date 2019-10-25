Политика
Газета.RuКучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
Клинцевич добавил, что Кучма считает себя определяющей фигурой минского формата. О том, что "формула Штайнмайера" к миру в Донбассе не приведет, Кучма заявил после вручения благотворительных стипендий лучшим студентам Черниговского национального технологического университета.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:28, Вашингтон
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:28, Вашингтон
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Нант»
В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.
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Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
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Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
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Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
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США и курды из SDF продолжают оккупацию Сирии и кражу нефти
Военный эксперт Александр Перенджиев уверен: США и курдские боевики наконец признали, что являются оккупантами на Ближнем Востоке.
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«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном».
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«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
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Поэтесса Карина Филиппова-Диодорова умерла в Москве
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Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР
В Сети появилось видео с заходом на посадку на аэродром Ватерклоф (ЮАР) стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России в сопровождении двух учебно-боевых самолетов южноафриканских ВВС.
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Комбаров поделился мнением о Сталине
Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождём.
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
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Бутина села в самолет из Майами в Москву
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
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Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Армия и оружие
Шойгу: выход США из ДРСМД может привести к гонке вооружений в Азии
Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может спровоцировать гонку вооружений не только в Европе, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
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Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Культура
Ксения Собчак, Екатерина Варнава и Анна Чиповская на открытии театра Crave
Люди говорят: В Москве прошло открытие театра нового формата Crave.
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Политика
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Футбол
Вратарь «Краснодара» Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы
В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на выезде обыграл турецкий «Трабзонспор» 2:0. Голами в составе российской команды отметились нападающий Маркус Берги и полузащитник Тони де Вильена.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».
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Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.