Политика
Газета.RuКучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
Клинцевич добавил, что Кучма считает себя определяющей фигурой минского формата. О том, что "формула Штайнмайера" к миру в Донбассе не приведет, Кучма заявил после вручения благотворительных стипендий лучшим студентам Черниговского национального технологического университета.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:55, Вашингтон
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:55, Вашингтон
Футбол
Сарри рассказал, почему Роналду не сыграет с «Лечче»
Евро-футбол.ру 16:35
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
Армия и оружие
Российскую военную базу задумали создать в Африке
Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы.
Lenta.ru 03:54
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Финансы
Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%
Ранее Банк России по итогам заседания совета директоров впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 15:09
Происшествия
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Lenta.ru 08:28
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».
7 новостей 15:05
Фигурное катание
Трусова безупречно исполнила короткую программу на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова безупречно исполнила короткую программу на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Келоуне на Skate Canada.
Нева Спорт 16:49
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Авто
УАЗ представил «Патриот» для ДПС
Ульяновский автозавод представил внедорожник УАЗ «Патриот» в исполнении ДПС.
Автоновости дня вчера в 09:20
Происшествия
В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту
Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
РБК 12:29
Музыка
Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors
Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Piter.tv 07:35
Общество
Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Lenta.ru 02:18
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
РИА Новости 12:50
Авто
Volkswagen представил Golf восьмого поколения
Немецкая компания Volkswagen представила в немецком городе Вольфсбург новый Volkswagen Golf восьмого поколения.
REGNUM 02:30
Технологии
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Ведомости 08:55
Политика
Марию Бутину освободили из тюрьмы в США
Коммерсантъ 11:07
Шоу-бизнес
О выкидыше высказалась беременная Анастасия Костенко
Подписчики удивлены как модель, будучи беременной, не боится поднимать тяжести.
Privet-Rostov.ru 10:53
Здоровье
Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 вчера в 06:47
Происшествия
После гибели футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских
После гибели 36-летнего футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских.
Газета.Ru 11:21
Футбол
«Монако» обыграл «Нант», Головин отдал голевую передачу
Игра в Нанте завершилась победой "Монако" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 22-й минуте Виссам Бен Йеддер, голевую передачу которому сделал полузащитник сборной России Александр Головин.
РИА Новости 16:50
Хоккей
Виталий Кравцов продолжит карьеру в «Тракторе»
Форвард «Трактора» подумывал над тем, чтобы сразу отправиться за океан, но остался в Челябинске ещё на год, и он не стал для Кравцова тем самым билетом в лучшую лигу мира.
Чемпионат 15:15
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
Космос
Космический корабль BepiColombo - первый год в космосе
В течение первого космического года аппарат сделал более 500 снимков с помощью трех камер наблюдения, которые прикреплены к передающему модулю и направлены в разные стороны, говорится в заявлении ESA .
AstroNews.ru 16:39
Футбол
Нидерланды и Бельгия могут создать объединенный чемпионат
Руководители пяти лучших клубов из Бельгии («Гент», «Брюгге», «Генк», «Андерлехт» и «Стандард») встретились с коллегами из шестерки лучших клубов Нидерландов («Аякс», «АЗ Алкмар», «Утрехт», «Фейеноорд», ПСВ и «Витесс»).
Sportbox.RU 16:16
Наука
Найдены ответственные за слепоту у пожилых людей клетки
Исследователи из США выяснили что глиальные, сосудистые, а также колбочковые клетки связаны с с дегенерацией макулы.
Индикатор 14:31
Авто
Новая Hyundai Sonata российской сборки получила ОТТС
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Hyundai Sonata российской сборки.
Автоновости дня 01:35
Авто
В России изменится способ расчета транспортного налога
В России будет изменен порядок расчета транспортного налога на дорогие автомобили.
ToDay News Ufa вчера в 14:12
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
Американский рэпер Pusha T выпустит специальную версию кроссовок Ozweego, посвящённую выходу игры Call of Duty: Modern Warfare.
REGNUM 23 октября в 07:51