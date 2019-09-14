с чего всё началось

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.

Экономика В Goldman Sachs спрогнозировали падение акций Apple на четверть Аналитики Goldman Sachs изменили целевую цену на акции Apple, опустив ее в прогнозе на 26%, с $187 до $165.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее госпитализации Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, опроверг появившиеся в СМИ слухи о ее госпитализации.

Игры Capcom рассказала о геймплее Project Resistance Разработчики рассказали об игровых ролях пользователей и показали геймплей. Четверо из игроков возьмут на себя роль выживших.

Политика Сноуден рассказал о своей жизни в России Эдвард Сноуден заявил, что сознательно держит дистанцию по отношению к российскому обществу, но в Москве в целом ведет нормальную жизнь - встречается с друзьями, гуляет с супругой в парке, ездит в метро и берет такси.

Политика Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу Суд ЕС по иску Польши 10 сентября отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока".

Происшествия Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе Собчак Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.

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Авто Что означает отметка GCL в водительских правах? Владельцы водительских удостоверений нового образца, изготовленных в виде пластиковой карточки, могут обнаружить на их обратной стороне отметку GCL.

Политика Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.

ЖКХ Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре продолжает снижаться Уровень Амура у Комсомольска продолжает снижаться вторые сутки подряд, к утру субботу он составил 821 сантиметр, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Политика В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.

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Общество Росстат сообщил о росте числа россиян старше 100 лет В России за десять лет почти в три раза увеличилось число жителей старше 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Теннис Медведев и Хачанов представят сборную России на ATP Cup В состав сборной России вошли Карен Хачанов и четвертая ракетка мира Даниил Медведев.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника» Композиция «Богемская рапсодия» (Bohemian rhapsody) британской рок-группы Queen вошла в «Культурный норматив школьника» – специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках школьной программы.

Спорт Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.

Общество Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».