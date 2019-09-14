Политика

РИА НовостиРИА НовостиКучма обвинил трех участников «нормандской четверки» в сговоре

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.
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с чего всё началось
Бывший президент Украины, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в интервью Associated Press выразил опасения
 по поводу того, что на предстоящем саммите «нормандской четверки» лидеры Франции и Германии окажут давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью пойти на уступки России.
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