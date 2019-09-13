Политика

REGNUMREGNUMКучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре

Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.
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