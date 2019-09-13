Политика
РИА НовостиКучма оценил возможность проведения выборов в Донбассе
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что проведение выборов в Донбассе возможно лишь после прекращения конфликта в регионе.
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«Никакой федерации и конфедерации». Кучма против ключевого пункта Минских соглашений
Украина.рувчера в 08:05
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Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости вчера в 15:28
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза вчера в 08:20
Политика
Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре
Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.
REGNUM вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала архивный компромат на Киркорова и Варум
Певица опубликовала архивный компромат на Филиппа Киркорова и Анжелику Варум, упомянув также об Ирине Аллегровой и других звездах.
Дни24 11 сентября в 14:00
Шоу-бизнес
Разъездом Собчак и Богомолова на катафалке заинтересовались в ГИБДД
Напомним, ранее в Интернете появилось видео с участием свадебного кортежа знаменитостей. Собчак и Богомолов отдали предпочтение катафалку.
Дни.ру вчера в 09:28
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Культура
Песни Beatles, Nirvana и Queen вошли в культурный норматив школьника
iReactor вчера в 14:08
Политика
Захарова: Южная Осетия и Абхазия состоялись как государства
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что прошедшие выборы в Абхазии показали, что эти республики состоялись как государства.
Южный Федеральный вчера в 08:42
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 12 сентября в 07:01
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Илья Глинников оплатил штрафы на 100 тыс. рублей
Актер Илья Глинников, ставший известным после роли в сериале «Интерны», собрал 139 неоплаченных штрафов ГИБДД и чуть было не лишился машины.
Телеканал 360° вчера в 16:40
Армия и оружие
На полигоне Ашулук «засветилась» необычная пусковая установка С-300
Военное обозрение 12 сентября в 06:30
Политика
Пушилин: Интеграция ДНР с Россией не противоречит Минским соглашениям
Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе Денис Пушилин заявил, что власти ДНР видят своей задачей максимальную интеграцию в российское пространство вплоть до вхождения в состав России «на правах федеративного округа».
REGNUM вчера в 16:47
Общество
Facebook заблокировал аккаунт Маргариты Симоньян
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 12 сентября в 11:22
Политика
Индия собирается производить российские Ил-114
Председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван сообщил, что Индия может начать производство российских пассажирских самолетов Ил-114-300.
Вести.Ru вчера в 22:25
Баскетбол
Сборные Испании и Аргентины по баскетболу сыграют в финале ЧМ
Российская газета вчера в 10:55
Кино
Автор фильма «Сорокин Трип» представит его в Новосибирске 12 сентября
Газета Metro 12 сентября в 01:07
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:26
Политика
Президент Финляндии не поддержал призыв по санкциям против РФ
Президент Финляндии Саули Ниинисте не поддержал призыв Владимира Зеленского.
The Moscow Post вчера в 06:13
Гаджеты
Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры
Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.
Политическая Экспертиза вчера в 20:03
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM вчера в 14:52
Единоборства
Кузьмин проиграл Хантеру и лишился интерконтинентального титула WBA
Россиянин Сергей Кузьмин не смог защитить интерконтинентальный чемпионский титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе, уступив американцу Майклу Хантеру.
РИА Новости 00:32
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости вчера в 18:00
Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru вчера в 03:40
Политика
Глава МИД Украины назвал оттепелью отношения между Москвой и Киевом
Глава украинского МИД Вадим Пристайко охарактеризовал как оттепель состояние отношений между Украиной и Россией.
ТАСС вчера в 14:54
Происшествия
Четверо военных пострадали в Казахстане при хлопке на сгоревшем складе
Известия вчера в 21:23
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Политика
Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительство признало невозможной
Проанализировав, что с полной отменой действия нормативных актов, принятых в СССР, могут быть нестыковки, российские власти заявили, что отмена восьмичасового рабочего дня невозможна.
Регион online вчера в 07:28