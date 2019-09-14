Политика

Российская газетаРоссийская газетаКучма сомневается в выполнении Зеленским Минских соглашений

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу экс-президент Украины Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" настоятельно потребуют от Украины последовательных действий по исполнению Минских соглашений, но президент Зеленский не будет этого делать.
Читать в источнике
Комментировать86
с чего всё началось
Бывший президент Украины, представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в интервью Associated Press выразил опасения
 по поводу того, что на предстоящем саммите «Нормандской четверки» лидеры Франции и Германии окажут давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью пойти на уступки России.
РБКвчера в 21:32

Подробнее о событии

Кучма считает, что Франция и Германия постараются убедить Зеленского пойти на уступки РФ

ТАССвчера в 17:19

«Один против всех»: Кучма заявил о сговоре против Зеленского

РЕН ТВ00:37

Пушков ответил на слова Кучмы о «сговоре» против Украины

РИА Новости03:05

Кучма: Франция и Германия постараются убедить Зеленского пойти на уступки РФ

Московский Комсомолецвчера в 18:48

Пушков отреагировал на высказывание Кучмы о сговоре против Украины

Газета.Ru03:09

Кучма счел саммит «Нормандской четверки» попыткой давления на Зеленского

РБКвчера в 21:32

Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре

REGNUMвчера в 17:37
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:02, Вашингтон
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Шоу-бизнес

Виторган сидел с сыном в день свадьбы Собчак с Богомоловым

В пятницу, 13 сентября, состоялась свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Вечерняя Москва 00:19
Кино

Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино

Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru 12 сентября в 13:00
Фигурное катание

Медведева упустила победу на турнире в Канаде

Медведева уступила первое место японке Рике Кихире. Результат 19-летней россиянки по итогам короткой и произвольной программ — 217,43 балла.
Lenta.ru 03:41
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в храме

Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Разин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга

iReactor вчера в 19:24
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за открывающего ягодицы купальника

По-мнению судей, на 17-летней девушке был слишком открытый купальник.
Gazeta.SPb вчера в 09:44
Транспорт

Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов

РИА Новости вчера в 12:17
Политика

Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Происшествия

На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар

На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Шоу-бизнес

Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках

Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН 03:18
Происшествия

СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян

Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском вчера в 07:59
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Свердловской области

ТАСС 01:25
Общество

Владельцы устричных ферм в Крыму заявили о надзорных «репрессиях»

Предприятия не получили положительного заключения государственной экологической экспертизы для размещения мидийных и устричных ферм во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне.
РБК 02:00
Политика

В Совфеде предложили Украине войти в состав России

"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика

Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку

РИА Новости вчера в 07:18
Армия и оружие

Противолодочный комплекс «Ответ» завершит испытания в 2020 году

Хакасия-Информ 10 сентября в 23:16
Политика

«Пропавший» депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение

Пропажа депутата После избрания Соловьева депутатом "Дождь" сообщил, что в течение двух суток после выборов было неясно, существует ли он вообще, и что о нем ничего не могли сказать в партии, его искали члены окружной комиссии.
РБК 03:01
Игры

Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony

Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости вчера в 18:07
Происшествия

Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки

За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Коммерсантъ вчера в 09:39
Шоу-бизнес

Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде

Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.
Актуальные Новости вчера в 03:12
Здоровье

Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье

Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.
Московский Комсомолец 12 сентября в 22:12
Экономика

Латвийские шпроты не вернутся в Россию даже после отмены запрета

Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Накануне.Ru вчера в 04:37
Здоровье

Главный онколог назвал основные факторы развития рака

Вредные привычки, предпочтения в еде и определённый образ жизни провоцируют развитие разных видов рака.
News.ru 03:48
Происшествия

До 5 человек выросло число жертв наводнений в Испании

Общее число жертв наводнений в Испании достигло пяти, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:44
Политика

Трамп назвал президента Египта «любимым диктатором»

Президент США Дональд Трамп назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим «любимым диктатором».
Известия вчера в 20:18
Общество

Росстат рассказал об увеличении числа россиян старше 100 лет

По статистике ведомства, на 1 января этого года в России проживало 20582 человека, переступивших эту отметку.
РИА Новости 03:25
Общество

В Дагестане скончался экс-министр печати Азнаур Аджиев

В Махачкале скончался экс-министр печати и информации РД, директор исторического парка «Россия – моя история» Азнаур Чингисханович Аджиев.
Темирхан-Шура 02:29
Экономика

Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:16
Энергетика

«Нафтогаз» прояснил позицию Киева по транзиту российского газа

Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз» обозначила позицию Киева относительно нового транзитного контракта с российским Газпромом.
REGNUM 11 сентября в 15:08
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное